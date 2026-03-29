Cutremur, duminică dimineaţa, în Grecia. Ce magnitudine a avut şi unde s-a înregistrat epicentrul

1 minut de citit Publicat la 09:13 29 Mar 2026 Modificat la 09:43 29 Mar 2026

Oficialii de la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au anunţat duminică dimineaţa că în Grecia a avut loc un cutremur. Potrivit oficialilor, seismul care are o magnitudine peste 4 s-a înregistrat la ora 06:01, ora locală a Republicii Elene.

Produs în zorii acestei zile la adâncimea de 10 km, cutremurul mediu din Grecia a avut magnitudinea de 4.2, au precizat specialiştii de la INCDFP pe site-ul oficial al instituţiei.

Epicentrul seismului a fost localizat la 24 km sud-est de Sami, oraş aflat pe coasta de est a insulei Kefalonia, la 25,9 kilometri departare de centrul capitalei Argostolion.

Momentan, nu se ştiu mai multe informaţii despre cutremurul care s-a înregistrat azi pe teritoriul Greciei.

Sami are o populație de aproximativ 1.000 de locuitori permanenți, cei mai mulţi fiind activi în domenii precum turism, agricultură și pescuit.

Orăşelul, cu o istorie antică, a fost afectat puternic de cutremurul din 1953, iar multe dintre casele de aici au fost reconstruite. În zona centrală există străzi largi, cu zonă de promenadă, alături de mai multe tipuri de servicii și facilități: stație de autobuz, școală, centru medical, locuri de joacă, magazine.