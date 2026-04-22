Avertisment din Singapore: un război SUA–China ar face din Ormuz „doar o repetiție generală”

În paralel, China este cel mai mare partener comercial al Singapore, iar Singapore este cel mai mare investitor străin în China.
Singapore va „refuza să aleagă” între cele două, a adăugat el. „Modul în care ne conducem afacerile este să evaluăm ce este în interesul național pe termen lung al Singapore, iar dacă trebuie să spun nu Washingtonului sau Beijingului sau oricui altcuiva, nu ezităm.”
„Acționăm în propriul nostru interes național pe termen lung. Vom fi utili, dar nu vom fi folosiți”, a adăugat el.
Taxe în Strâmtoarea Malacca?
Balakrishnan a mai spus că conflictul din Orientul Mijlociu a arătat că „punctele de blocaj contează”, subliniind că Singapore se află și el de-a lungul uneia dintre arterele comerciale critice ale lumii, și anume Strâmtoarea Malacca.
În punctul său cel mai îngust, Strâmtoarea Malacca are două mile marine. Prin comparație, Strâmtoarea Ormuz are, în cel mai îngust punct al său, 21 de mile marine.
Ministrul a fost întrebat și dacă acțiunile Iranului de a încerca să perceapă taxe de la navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz ar putea determina și alte țări să ia în considerare colectarea de taxe în puncte de blocaj similare, precum Strâmtoarea Malacca.
În martie, presa de stat iraniană a relatat că Teheranul pregătea o legislație care ar impune taxe navelor ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
Balakrishnan a spus că acesta ar fi un risc dacă scenariul s-ar concretiza, însă statele de-a lungul Strâmtorii Malacca - Singapore, Malaezia și Indonezia - au un interes strategic în aceasta să rămână deschisă, fără taxe.
„În ceea ce privește atât America, cât și China, le-am spus ambelor că operăm pe baza UNCLOS”, a spus el, referindu-se la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.
Articolul 44 din UNCLOS prevede că „statele care mărginesc strâmtorile nu trebuie să împiedice trecerea în tranzit... Nu trebuie să existe nicio suspendare a trecerii în tranzit.”
„Dreptul de tranzit este garantat pentru toți. Nu vom participa la nicio tentativă de a închide, bloca sau de a impune taxe în vecinătatea noastră”, a declarat Balakrishnan.
Importanța încrederii
Într-un moment în care criza din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și măsurile tarifare ale SUA au generat neîncredere între state, Balakrishnan a subliniat importanța construirii încrederii.
„Încrederea este, în esență, o modalitate de a reduce costurile de tranzacție. A fi previzibil, a fi „plictisitor”, a fi de încredere: toate acestea au o valoare reală”, a spus oficialul din Singapore.
Declarațiile sale au venit după cele ale viceprim-ministrului Singapore, Gan Kim Yong, care a susținut discursul principal la eveniment. Gan a spus că „încrederea nu mai poate fi presupusă, ea trebuie construită și consolidată.”
Singapore este deja un centru financiar important, a spus Gan, adăugând că următorul pas pentru statul-oraș va fi dezvoltarea unui ecosistem mai larg pentru servicii bazate pe încredere, inclusiv managementul riscului, securitate cibernetică și guvernanța inteligenței artificiale.