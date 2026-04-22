Avertisment din Singapore: un război SUA–China ar face din Ormuz „doar o repetiție generală”

Un război în Pacific între China și Statele Unite ar face ca ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz să pară „doar o repetiție generală”, a declarat miercuri, la CNBC, ministrul de Externe al Singapore, Vivian Balakrishnan. Oficialul a atras atenția că Singapore „va refuza” să aleagă între SUA și China și că, deși țara este dispusă să fie „utilă” ambelor state, nu va fi folosită. Balakrishnan a vorbit și despre importanța încrederii între parteneri în gestionarea relațiilor internaționale: a fi „plictisitor”, previzibil, credibil, toate acestea „au valoare reală”. „Ceea ce vedeți în Strâmtoarea Ormuz ar fi doar o repetiție generală” dacă ar izbucni un război între China și SUA în Pacific, a declarat Vivian Balakrishnan, când a fost întrebat dacă Singapore se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului și Beijingului pentru a alege între cele două. „Vom fi utili, dar nu vom fi folosiți” Singapore are relații cu ambele țări și se află într-o poziție unică pentru a profita de evoluțiile din SUA și China, a mai spus Balakrishnan. SUA este cel mai mare investitor străin în Singapore, cu aproximativ 6.000 de companii americane prezente în statul-oraș. De asemenea, Singapore înregistrează un deficit comercial de bunuri față de Washington de aproximativ 3,6 miliarde de dolari, potrivit Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA.

În paralel, China este cel mai mare partener comercial al Singapore, iar Singapore este cel mai mare investitor străin în China.

Singapore va „refuza să aleagă” între cele două, a adăugat el. „Modul în care ne conducem afacerile este să evaluăm ce este în interesul național pe termen lung al Singapore, iar dacă trebuie să spun nu Washingtonului sau Beijingului sau oricui altcuiva, nu ezităm.”

„Acționăm în propriul nostru interes național pe termen lung. Vom fi utili, dar nu vom fi folosiți”, a adăugat el.

Taxe în Strâmtoarea Malacca?

Balakrishnan a mai spus că conflictul din Orientul Mijlociu a arătat că „punctele de blocaj contează”, subliniind că Singapore se află și el de-a lungul uneia dintre arterele comerciale critice ale lumii, și anume Strâmtoarea Malacca.

În punctul său cel mai îngust, Strâmtoarea Malacca are două mile marine. Prin comparație, Strâmtoarea Ormuz are, în cel mai îngust punct al său, 21 de mile marine.

Ministrul a fost întrebat și dacă acțiunile Iranului de a încerca să perceapă taxe de la navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz ar putea determina și alte țări să ia în considerare colectarea de taxe în puncte de blocaj similare, precum Strâmtoarea Malacca.

În martie, presa de stat iraniană a relatat că Teheranul pregătea o legislație care ar impune taxe navelor ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Balakrishnan a spus că acesta ar fi un risc dacă scenariul s-ar concretiza, însă statele de-a lungul Strâmtorii Malacca - Singapore, Malaezia și Indonezia - au un interes strategic în aceasta să rămână deschisă, fără taxe.

„În ceea ce privește atât America, cât și China, le-am spus ambelor că operăm pe baza UNCLOS”, a spus el, referindu-se la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Articolul 44 din UNCLOS prevede că „statele care mărginesc strâmtorile nu trebuie să împiedice trecerea în tranzit... Nu trebuie să existe nicio suspendare a trecerii în tranzit.”

„Dreptul de tranzit este garantat pentru toți. Nu vom participa la nicio tentativă de a închide, bloca sau de a impune taxe în vecinătatea noastră”, a declarat Balakrishnan.

Importanța încrederii

Într-un moment în care criza din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și măsurile tarifare ale SUA au generat neîncredere între state, Balakrishnan a subliniat importanța construirii încrederii.

„Încrederea este, în esență, o modalitate de a reduce costurile de tranzacție. A fi previzibil, a fi „plictisitor”, a fi de încredere: toate acestea au o valoare reală”, a spus oficialul din Singapore.

Declarațiile sale au venit după cele ale viceprim-ministrului Singapore, Gan Kim Yong, care a susținut discursul principal la eveniment. Gan a spus că „încrederea nu mai poate fi presupusă, ea trebuie construită și consolidată.”

Singapore este deja un centru financiar important, a spus Gan, adăugând că următorul pas pentru statul-oraș va fi dezvoltarea unui ecosistem mai larg pentru servicii bazate pe încredere, inclusiv managementul riscului, securitate cibernetică și guvernanța inteligenței artificiale.