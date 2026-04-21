Strâmtoarea Ormuz este mai utilă Iranului „decât o armă nucleară”, spune un fost comandant al forțelor aliate din NATO

Generalul Wesley Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate din NATO, a declarat pentru CNN că redeschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță este „o problemă mult, mult mai dificilă” pentru SUA decât menținerea închisă a porturilor Iranului, adăugând că această cale navigabilă este mai utilă Iranului „decât o armă nucleară”.

„Nu știu dacă avem cu adevărat o opțiune militară pentru a face asta”, a declarat el pentru Pamela Brown de la CNN.

Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate din NATO, a subliniat o serie de obstacole cu care se confruntă armata americană: „Sunt minele, bărcile rapide, rachetele, rachetele de croazieră, rachetele balistice, posibilul foc de artilerie care ar putea fi folosit. Aceasta este o zonă foarte restricționată. A fost fortificată ani de zile. Iar iranienii cu siguranță au învățat din asta.”

El a menționat că iranienii au și tehnologie chineză și „observă în timp real flota noastră (americană - n.r.) pe măsură ce ne îndreptăm” spre strâmtoare.

El a spus că, dacă SUA ar folosi forța pentru a încerca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, „ar fi o adevărată luptă aprigă” dacă ar intra acolo.

„Nu suntem la sfârșitul anilor 1980. Nu este războiul petrolierelor. Este vorba de ceva complet diferit”, a adăugat Clark.

Clark a mai spus că Iranul este conștient de valoarea strategică a Strâmtorii Ormuz în negocieri: „Mai utilă decât o armă nucleară. Și au folosit-o”, a spus el. „Și nu cred că avem un răspuns pentru asta.”

El a adăugat: „Știu că nu vrem să angajăm trupe terestre. Știu că nu vrem să suportăm pierderi. Nu vrem ca navele noastre să se apropie suficient de mult pentru a fi lovite de rachetele lor... așa că aceasta este o problemă militară foarte dificilă. Este regretabil, deoarece aceasta este poziția lor în negocieri.”