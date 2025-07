Dalai Lama își anunță planul de succesiune după 14 ani de consultări. China, furioasă: Reîncarnarea trebuie aprobată de Beijing

Dalai Lama și-a anunțat, miercuri, planul de succesiune după 14 ani de consultări cu tibetanii. Instituția Dalai Lama va continua și după moartea sa, a spus liderul spiritual tibetan. Un succesor se va naște în afara Chinei, și acesta va fi recunoscut așa cum este practica tibetană tradițională, a adăugat Dalai Lama. „Nimeni altcineva nu are autoritate să intervină” în acest proces, a subliniat liderul spiritual tibetan. Mesajul său vehement a vizat China, care dorește să-și impună propriul ales pentru a-și consolida controlul asupra Tibetului. Beijingul a reacționat rapid la mesajul lui Dalai Lama și a spus că „reîncarnarea viitorului succesor” trebuie să fie aprobată de Guvernul chinez, relatează BBC.

E o săptămână deosebit de importantă pentru tibetani. Dalai Lama împlinește 90 de ani. Sărbătoririle au început în Dharamshala, nordul Indiei, acolo unde liderul spiritual tibetan trăiește în exil din 1959, încă de luni, ziua în care s-a născut Dalai Lama, potrivit calendarului lunar tibetan. Oameni din toată lumea au venit cu miile să primească binecuvântarea liderului spiritual și să ia parte la celebrări, printre ei și actorul Richard Gere.

Dalai Lama anunțase anterior că succesorul său se va naște în afara Chinei și că va spune în această săptămână dacă această instituție, cu o tradiție de 600 de ani, va continua și după moartea sa.

Miercuri a făcut anunțul mult așteptat, în care a spus două chestiuni esențiale:

Declarația făcută de Dalai Lama:

„La data de 24 septembrie 2011, la o întâlnire a liderilor tradițiilor spirituale tibetane, am spus că vor vorbi cu tibetanii din și din afara Tibetului, cu cei care practică buddismul tibetan și cu cei care au o conexiune cu Tibetul pentru a-i întreba dacă instituția Dalai Lama ar trebui continue.

Am spus atunci că încă din 1969 a fost clar pentru mine că oamenii implicați în această tradiție sunt cei care ar trebui să decidă dacă reîncarnările lui Dalai Lama ar trebui să continue și în viitor. (...)

Deși nu am făcut declarații publice de atunci pe această chestiune, în ultimii 14 ani lideri ai tradițiilor spirituale tibetane, membri ai Parlamentului Tibetului din Exil, participanți la o Adunare Generală Specială, membri ai Administrației Centrale Tibetane, ONG-uri, budiști din regiunea Himalaya, din Mongolia, din republicile budiste ale Federației Ruse și din Asia, inclusiv din China continentală, mi-au scris motivele lor și mi-au cerut sincer ca această instituție să continue.

În special, am primit mesaje prin canale diverse de la tibetani din Tibet care au făcut același apel.

Ca răspuns la toate aceste cereri, afirm că instituția Dalai Lama va continua.

Procesul prin care un viitor Dalai Lama este recunoscut a fost stabilit clar în declarația din 24 septembrie 2011. Acolo scrie clar că responsabilitatea va reveni exclusiv membrilor Trustului Gaden Phodrang, Biroul Sfinției Sale Dalai Lama.

Aceștia trebuie să consulte diferiții conducători ai tradițiilor budiste tibetane, precum și Protectorii Dharmei demni de încredere și legați prin jurământ, care sunt inseparabil conectați la linia Dalai Lama. În consecință, ei trebuie să desfășoare procedurile de căutare și recunoaștere în conformitate cu tradiția din trecut.

Reiterez prin prezenta că Trustul Gaden Phodrang are autoritatea exclusivă de a recunoaște viitoarea reîncarnare: nimeni altcineva nu are vreo astfel de autoritate sau dreptul de a interveni în această chestiune.”

Statement Affirming the Continuation of the Institution of Dalai Lama



(Translated from the original Tibetan)



On 24 September 2011, at a meeting of the heads of Tibetan spiritual traditions, I made a statement to fellow Tibetans in and outside Tibet, followers of Tibetan… pic.twitter.com/VqtBUH9yDm