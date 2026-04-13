De ce cumpără Polonia armament sud-coreean de 40 de miliarde de euro și ce înseamnă noul parteneriat strategic semnat la Seul

1 minut de citit Publicat la 13:55 13 Apr 2026 Modificat la 13:55 13 Apr 2026

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung dă mâna cu premierul polonez Donald Tusk în timpul întâlnirii lor de la Casa Albastră, pe 13 aprilie 2026, la Seul, Coreea de Sud. Tusk se află într-o vizită diplomatică în Asia de Est. sursa foto: Getty

Polonia și Coreea de Sud au semnat luni un parteneriat strategic de apărare la Seul. Tancuri K2, obuziere K9 și avioane de atac FA-50 sud-coreene apără deja granițele poloneze – iar acordul de aproape 40 de miliarde de euro semnat în 2022 se extinde acum cu producție comună și transferuri de tehnologie, scrie Euronews.

Polonia și Coreea de Sud au convenit luni să își ridice relația bilaterală la rangul de parteneriat strategic cuprinzător, cu cooperarea în domeniul apărării în centrul acestui acord.

Premierul polonez Donald Tusk a avut o întâlnire la nivel înalt cu președintele sud-coreean Lee Jae-myung la Seul – prima vizită a unui premier polonez în Coreea de Sud în ultimii 27 de ani.

Cei doi lideri au discutat o serie de subiecte, cu accent principal pe extinderea cooperării în industria de apărare, în cadrul unui acord-cadru de 39,6 miliarde de euro semnat în iulie 2022.

Lee a subliniat că parteneriatul depășește simpla vânzare de armament și include producție comună, transferuri de tehnologie și pregătire militară.

„Tancurile K2, obuzierele autopropulsate K9, avioanele ușoare de atac FA-50 și lansatoarele multiple de rachete Chunmoo – purtând tehnologia și mândria Coreei de Sud – apără acum teritoriul Poloniei și oamenii săi pe întinsele sale pământuri”, a declarat Lee.

Tusk a descris Coreea de Sud drept „cel mai important aliat al Poloniei după Statele Unite, în special în industria de apărare”.

Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să își extindă cooperarea într-o gamă largă de domenii, printre care lanțurile de aprovizionare cu energie, infrastructura, știința și tehnologia, industriile de înaltă tehnologie și spațiul cosmic.

Varșovia a devenit un cumpărător-cheie de armament sud-coreean, pe măsură ce își modernizează armata în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Vizita de două zile a lui Tusk, începută duminică, este prima sa deplasare într-o țară non-europeană de când a preluat funcția de premier al Poloniei, în 2023. El urmează să se deplaseze la Tokyo după încheierea vizitei la Seul, luni.

Polonia și Coreea de Sud au stabilit relații diplomatice în 1989.