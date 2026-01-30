De ce economiile Spaniei și Portugaliei cresc de două ori mai repede ca restul țărilor din zona euro

Cererea internă a fost din nou principalul motor de creștere pentru Madrid. Foto: Getty Images

Economiile Spaniei și Portugaliei s-au remarcat din nou printre cele mai performante din zona euro în ultimul trimestru al anului 2025. Susținute de un consum intern puternic și industrii prospere, cele două țări au au înregistrat o creștere economică de 0,8% în ultimul trimestru, de peste două ori mai mare decât media zonei euro, 0,3%, pentru aceeași perioadă, potrivit estimărilor preliminare ale Eurostat, relatează Euronews.

Spania a consemnat cea mai puternică expansiune economică din ultimul an, produsul intern brut crescând cu 0,8% în trimestrul al patrulea față de cele trei luni precedente. Este o îmbunătățire față de creșterea de 0,6% înregistrată în trimestrul al treilea și a depășit estimările de 0,6%.

Consumul intern și turismul, motoarele economiei spaniole

Economia Spaniei a crescut cu 2,8% în 2025, un contrast puternic față de media zonei euro de 1,5%. De asemenea, acest rezultat plasează Spania cu mult înaintea unor economii mai mari, precum Germania, care a crescut cu doar 0,4%, și Franța, care a înregistrat o creștere anuală de 1,1%.

Cererea internă a fost din nou principalul motor de creștere pentru Madrid.

Consumul gospodăriilor a crescut cu 1,0% în cursul trimestrului, contribuind semnificativ la creșterea generală. Investițiile au avansat cu 1,7%, în timp ce cheltuielile publice au fost în mare parte stabile, cu o creștere modestă de 0,1%.

Turismul continuă să joace un rol-cheie în susținerea activității din sectorul serviciilor din Spania, care a crescut cu 0,8% în trimestru. Construcțiile au avut, de asemenea, o contribuție notabilă, producția crescând cu 2,1%. Scăderea prețurilor la energie și temperarea inflației au contribuit la menținerea încrederii consumatorilor și la stimularea cheltuielilor.

Strategia Portugaliei pentru a-și stimula economia

Portugalia a crescut, la rândul său, cu 0,8% în ultimul trimestru, egalând performanța din cele trei luni precedente și depășind prognoza pieței de 0,5%.

La nivel anual, economia Portugaliei a crescut cu 1,9% în 2025. Deși acest rezultat este ușor sub nivelul de 2,1% înregistrat în 2024, el rămâne cu mult peste media zonei euro.

Totuși, structura creșterii a diferit față de cea a vecinei sale iberice.

Economia Portugaliei a fost susținută în principal de o îmbunătățire a balanței comerciale. O scădere accentuată a importurilor, în special a produselor petroliere, a contribuit la compensarea cererii interne mai slabe și a impulsionat producția totală.

Creșterea rămâne inegală în zona euro

Deși Spania și Portugalia au depășit performanțele altor state, imaginea de ansamblu a zonei euro rămâne mixtă.

Blocul monetar a înregistrat o creștere trimestrială de 0,3% în ultimul trimestru, egalând rezultatul din trimestrul precedent și depășind ușor așteptările de 0,2%.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, Lituania a consemnat cea mai puternică expansiune trimestrială, cu o creștere de 1,7%, urmată de Spania și Portugalia.

Irlanda a fost singura țară care a înregistrat o contracție, de 0,6%, în trimestrul respectiv.

La nivel anual, economia zonei euro a crescut cu 1,5%, față de 0,9% în 2024, însă dinamica este așteptată să se tempereze la 1,2% în 2026, potrivit prognozelor Comisiei Europene.

Dintre economiile majore, Germania a crescut cu 0,3% de la un trimestru la altul, cel mai bun rezultat din ultimele trei trimestre, pe fondul creșterii cheltuielilor consumatorilor și ale guvernului.

Italia a înregistrat, de asemenea, o ușoară accelerare până la 0,3%, în timp ce Franța a raportat o creștere modestă de 0,2%, afectată de investiții mai slabe și de evoluția stocurilor.

„Creșterea PIB-ului Italiei a fost mai mică decât cea a Spaniei, în linie cu cea a Germaniei și ușor peste cea a Franței. Cifra de astăzi, deși arată o accelerare față de trimestrul precedent, nu schimbă perspectiva unei economii care crește în linie cu potențialul său limitat”, a declarat Nicola Nobile, economist-șef pentru Italia la Oxford Economics, într-o notă.

Întreaga Uniune Europeană a crescut cu 0,3% față de trimestrul precedent, egalând performanța trimestrială a zonei euro. La nivel anual, UE a crescut cu 1,6%, ușor peste nivelul blocului monetar.

Piața muncii rămâne un punct forte în UE

În pofida performanței economice mixte, piața muncii din zona euro continuă să dea semne de îmbunătățire.

Rata șomajului a scăzut la 6,2% în decembrie, cel mai scăzut nivel din începutul anului 2008. Aceasta este mai mică față de 6,3% în noiembrie și față de aceeași lună a anului trecut.

În ansamblul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas stabilă la 5,9%. Eurostat estimează că 10,8 milioane de persoane erau șomere în zona euro la sfârșitul anului, cu 61.000 mai puține decât în noiembrie.

Șomajul în rândul tinerilor a scăzut, de asemenea, ușor. Rata șomajului pentru persoanele sub 25 de ani din zona euro a coborât la 14,3% în decembrie, de la 14,4% cu o lună mai devreme.