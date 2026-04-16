De ce mulți localnici din Kashmir donează aur și sparg pușculițele cu economii pentru oamenii simpli din Iran

Sursa foto: Profimedia

O legătură istorică veche de secole a renăscut în mijlocul războiului din Iran, locuitorii din Kashmir împărţind tot ce pot cu civilii iranieni care suferă din cauza conflictului. În această regiune administrată de India, oamenii și-au întrerupt ritualurile și sărbătorile obișnuite pentru a contribui cu bani, articole de uz casnic și bunuri personale pentru un popor aflat la mai mult de 1.600 km distanță. Autorităţie estimează că donaţiile se ridică la 64 de milioane de dolari, notează Al Jazeera.

De exemplu, o tânără care primise, de la tatăl ei, o pereche de cercei din aur i-a donat unei campanii de colectare de ajutoare pentru civilii din Iran care încearcă să supraviețuiască războiului.

Familiile au oferit tacâmuri de cupru, animale, biciclete și economii din puşculiţe. Copiii și-au spart pușculițele, împărțind economiile pe care le strânseseră cu grijă de-a lungul mai multor ani. Negustorii și comercianții au donat o parte din câștigurile lor.

„Dăruim ceea ce iubim. Asta ne apropie de ei”, a spus Mukhtar, o femeie în vârstă de 55 de ani din Budgam, în partea centrală a Kashmirului administrat de India, înainte de a face referire la un nume sub care regiunea a fost cunoscută din punct de vedere istoric. „Asta face Micul Iran pentru numele său. Legătura persistă de-a lungul timpului și al conflictelor.”

Această legătură, înrădăcinată în peste șase secole, a căpătat o prezență mult mai evidentă în timpul războiului – atrăgând recunoaștere din partea autorităților iraniene și îngrijorări cu privire la anumite metode de colectare a fondurilor din partea oficialilor indieni.

Au donat şi oale de cupru

În Zadibal, o zonă cu majoritate șiită din Srinagar – cel mai mare oraș din Kashmirul administrat de India – Tahera Jan, în vârstă de 73 de ani, a privit cum vecinii donau oale de cupru.

„Kashmirii colecționează în mod tradițional aceste obiecte pentru nunțile fiicelor lor. Am ales să le dăm în schimb fiicelor care și-au pierdut mamele și surorile în atacuri”, a spus Jan.

Sadakat Ali Mir, un șofer de 24 de ani, a contribuit cu unul dintre cele două vehicule pe care le conduce pentru a-și asigura existența. Alții au oferit biciclete, trotinete și alte articole esențiale.

Desigur, faptul că șiiții reprezintă între 10 și 15% din populația Kashmirului administrat de India este un factor care explică de ce războiul din Iran rezonează atât de profund în regiune. Însă donațiile pentru Iran s-au extins mult dincolo de șiiți.

Au participat și personalități politice și religioase. Deputatul Budgam, Aga Syed Muntazir Mehdi, a donat salariul unei luni pentru eforturile de ajutorare. Imran Reza Ansari, un erudit șiit și lider al partidului Conferința Poporului, a remarcat participarea publicului în toate comunitățile.

Campanii similare, în Pakistan şi Irak

Campanii similare de donații în sprijinul iranienilor au fost raportate și în Pakistan, Irak și alte țări.

Însă, în centrul acestei revărsări de sprijin pentru Iran în Kashmirul administrat de India – care a fost, de asemenea, martorul unor manifestații ample după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie – se află legături culturale rare pe care Kashmirul și ceea ce era atunci Persia le-au împărtășit timp de secole.

Donațiile au o semnificație personală și culturală dincolo de valoarea financiară, au spus experții. „Oamenii nu se despart doar de obiecte, ei au o legătura emoțională”, a spus Sakina Hassan, lector în practici umanitare la New Delhi.

Peste 2.000 de oameni au fost uciși în Iran în timpul războiului, care este în pauză în acest moment pe fondul unui armistițiu fragil mediat de Pakistan.

Donaţii de 64 de milioane de dolari

Numărul donațiilor din Kashmir este semnificativ. Estimările autorităților locale plasează valoarea contribuțiilor la până la șase miliarde de rupii (64 de milioane de dolari), inclusiv numerar, aur, bijuterii, articole de uz casnic, animale și vehicule.

Contribuțiile mici, inclusiv monede, pușculițe și tacâmuri, reprezintă o mare parte din ajutorul total în ceea ce privește volumul. Syed Asifi, un voluntar care gestionează colectele din centrul Srinagar, a spus că până și persoanele cu mijloace limitate au adus ce au putut.

„Persoanele care depun bani direct la ambasada Iranului nu ar trebui să fie îngrijorate”, a declarat un oficial de rang înalt, vorbind sub anonimat. „Colectarea banilor de către intermediari, fără o monitorizare transparentă, s-ar putea să nu ajungă la destinatarii vizați.”