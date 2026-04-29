De ce vrea Elveția să-și limiteze populația la 10 milioane de locuitori? Cei mai mulți oameni susțin inițiativa

Majoritatea elveţienilor susţin o propunere de referendum privind limitarea populaţia Elveţiei la 10 milioane de locuitori, iar sprijinul pentru această iniţiativă este în creştere, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Guvernul a respins iniţiativa susţinută de Partidul Popular Elveţian (SVP, extremă-dreapta) care va fi supusă votului pe 14 iunie, susţinând că va afecta cooperarea cu Uniunea Europeană şi economia prin restricţionarea pieţei muncii.

Însă îngrijorarea cu privire la creşterea rapidă a populaţiei şi presiunea asupra infrastructurii publice îi încurajează pe mulţi elveţieni să susţină propunerea, potrivit sondajului realizat de grupul media Tamedia împreună cu ziarul "20 Minuten" şi institutul de sondare a opiniei publice Leewas.

Populaţia Elveţiei este acum de peste 9 milioane de locuitori, datele oficiale arătând că cetăţenii străini reprezentau peste 27% din totalul populaţiei până în 2024.

Sondajul, realizat pe 22 şi 23 aprilie şi publicat de ziarul Tages-Anzeiger, arată că 52% din cei 16.176 de respondenţi sunt în favoarea propunerii sau înclină spre aceasta, în timp ce 46% au avut o opinie diferită. Restul nu şi-au exprimat nicio opinie.

Un sondaj anterior de la începutul lunii martie arătase că 45% susţin iniţiativa şi 47% sunt împotriva acesteia, a precizat ziarul, calificând cel mai recent rezultat ca fiind neobişnuit, în condiţiile în care propunerile de referendum în Elveţia pierd, în general, din sprijin pe măsură ce se apropie ziua votului.

Sondajul a avut o marjă de eroare de plus/minus 3 puncte procentuale.

Conform propunerii, populaţia rezidentă permanentă nu trebuie să depăşească 10 milioane de cetăţeni înainte de 2050, iar Elveţia ar trebui să renunţe la acordul său cu UE privind libertatea de circulaţie.

Parlamentarii elveţieni dezbat un acord Elveţia-UE încheiat la sfârşitul anului 2024 pentru consolidarea legăturilor economice, după un 2025 dificil în care Elveţia a fost lovită în mod neaşteptat de cele mai mari tarife comerciale impuse de SUA în Europa.

SVP, cel mai mare partid din Elveţia, se opune unei integrări mai strânse cu UE, considerând-o o ameninţare la adresa suveranităţii elveţiene şi o sursă de reglementare excesivă.