De la "minune", la escroc. Cine e tânărul din limuzina cu numărul 5555, care a clădit un imperiu de afaceri din Cambodgia până-n Londra

Un tânăr considerat „minunea afacerilor” în Asia de Sud-Est, Chen Zhi, a ajuns din ipostaza de fondator al imperiului Prince Group, să fie acuzat că a coordonat o vastă rețea de criminalitate globală.FOTO princeholdinggroup.com

Un tânăr considerat „minunea afacerilor” în Asia de Sud-Est, Chen Zhi, a ajuns din ipostaza de fondator al imperiului Prince Group și creator al unor ceasuri de lux oferite liderilor mondiali, inclusiv lui Joe Biden, să fie acuzat de SUA și Marea Britanie că a coordonat o vastă rețea de criminalitate globală, specializată în escrocherii online, spălare de bani și exploatarea muncii forțate. Autoritățile au confiscat active de miliarde de dolari din averea sa întinsă din Cambodgia, Singapore, Londra și Hong Kong, scrie Bloomberg.

În urmă cu trei ani, premierul cambodgian Hun Sen a oferit ceasuri de lux, realizate local, altor lideri mondiali, printre care și președintelui american Joe Biden, în timpul unui summit regional desfășurat la Phnom Penh. Fiecare ceas Lotus Tourbillon era împodobit cu 25 de pietre prețioase și purta logo-ul în formă de coroană al conglomeratului cambodgian Prince Holding Group, gravat pe componentele sale. După ce a primit ceasul, Biden l-a transferat la Arhivele Naționale ale SUA, împreună cu alte cadouri în valoare totală de 1.790 de dolari.

Cadourile, proiectate și asamblate de o școală de orologerie fondată de Prince Group, ilustrează modul în care compania și fondatorul său, Chen Zhi, un om de afaceri născut în China, au pătruns în sferele înalte ale influenței globale. În vârstă de 37 de ani, Chen și-a construit o imagine de legitimitate și filantropie, stabilind conexiuni cu personalități și organizații importante. El a acumulat proprietăți ce variau de la o clădire de birouri în Londra la apartamente de lux în Singapore și Taiwan și a condus un imperiu de afaceri care se întindea de pe plajele din Palau până în centrul financiar al Hong Kongului.

Această rețea s-a destrămat rapid după ce, la mijlocul lunii octombrie, autoritățile din SUA și Marea Britanie l-au acuzat pe Chen și pe colaboratorii săi că au condus o organizație criminală transnațională, care gestiona centre de escrocherii bazate pe muncă forțată și spăla miliarde de dolari proveniți din fonduri furate la nivel mondial. Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a 146 de entități și persoane din cadrul Prince Group, inclusiv împotriva lui Chen.

Dezvăluirile, apărute după ce autoritățile au pus sub acuzare pe Chen și au confiscat 15 miliarde de dolari în Bitcoin, au arătat cum el și rețeaua sa au operat aproape nestingheriți timp de peste un deceniu. Presa locală din Singapore, unde Chen avea un birou de familie și petrecea perioade lungi, și cea din Cambodgia îi elogiau realizările. Chiar și după ce au apărut rapoarte privind legăturile grupului cu crima organizată, mai multe companii au continuat să colaboreze cu el.

„Grupul Prince a prosperat aproape sigur datorită libertății și ușurinței cu care se putea transfera capitalul în și din locuri precum Hong Kong și Singapore”, a declarat Jacob Sims, cercetător invitat la Centrul Asiatic al Universității Harvard. „Reacția comunității internaționale a fost la limita complicității, dacă nu chiar dincolo de ea.”

Conglomeratul cambodgian a negat acuzațiile de spălare de bani și alte activități ilegale, însă declarațiile respective au fost ulterior eliminate de pe site-ul companiei. Chen este în continuare de negăsit. Prince Group nu a răspuns cererilor de comentarii.

Poliția din Singapore a anunțat vineri că a lansat o operațiune împotriva lui Chen și a asociaților săi, legată de spălare de bani și fals. Autoritățile au confiscat active de peste 150 de milioane de dolari singaporezi (115 milioane USD) și au blocat bunuri, inclusiv un iaht, 11 mașini și mai multe sticle de băuturi alcoolice fine.

Chen s-a născut în 1987 în provincia Fujian, din sud-estul Chinei. Pe site-ul – acum șters – al biroului său de familie din Singapore, era descris drept un „tânăr prodigiu al afacerilor”, care la început și-a construit averea din centre de jocuri din orașul Fuzhou. Ulterior, și-a renunțat la cetățenia chineză și, potrivit Trezoreriei SUA, deține pașapoarte din Cipru, Vanuatu și Cambodgia.

El a început să investească în imobiliare în Cambodgia, în 2011, iar ulterior a fondat Prince Group, care s-a extins în domeniile divertismentului, finanțelor și chiar al aviației. În timp, a devenit consilier al premierului Hun Sen și al fiului acestuia, Hun Manet, actualul prim-ministru.

La summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizat la Phnom Penh în noiembrie 2022, ceasurile produse de școala de orologerie Prince au fost oferite și altor lideri, inclusiv premierului canadian de atunci, Justin Trudeau, și prim-ministrului australian Anthony Albanese. Trudeau a predat ceasul Coroanei, iar Albanese a renunțat, de asemenea, la cadou.

”Protejații” lui Chen

Procurorii americani îl acuză pe Chen și pe colaboratorii săi că și-au folosit influența politică pentru a proteja operațiunile de fraudă de intervenția autorităților din mai multe țări.

Într-un caz, un complice ar fi promis că va „avea grijă” de fiul unui oficial chinez din securitatea publică în schimbul ajutorului acestuia pentru a scăpa membrii grupului de urmărirea penală. Potrivit rechizitoriului, un oficial străin de rang înalt, care a primit de la Chen ceasuri de lux în valoare de milioane de dolari, l-ar fi ajutat să obțină un pașaport diplomatic, pe care l-a folosit pentru a călători în SUA în aprilie 2023.

Chen și-a stabilit reședința principală în Singapore, țară cunoscută pentru politica sa de toleranță zero față de corupție și criminalitate. În 2017, a cheltuit aproape 40 de milioane de dolari singaporezi pe proprietăți de lux, inclusiv un penthouse de 17 milioane de dolari la Gramercy Park, în apropiere de bulevardul Orchard.

Un apartament de 16,2 milioane de dolari la complexul exclusivist Le Nouvel Ardmore a devenit un centru al activităților sale, potrivit unor persoane apropiate de el. Locuința, dotată cu cramă și vedere panoramică asupra orașului, fusese transformată într-un club privat pentru întâlniri de afaceri, cu spații dedicate pentru karaoke și fumat trabucuri.

Mercedes-Maybach negru cu plăcuță personalizată „5555”

Chen se deplasa prin Singapore în mașini de lux, inclusiv un Mercedes-Maybach negru cu plăcuța personalizată „5555”. Grupul organiza frecvent petreceri, inclusiv pe iahtul de 53 de metri NONNI II, ancorat adesea la insula Sentosa, a spus una dintre surse. În 2018, Chen a fondat biroul de familie DW Capital Holdings Pte, care administra peste 60 de milioane de dolari. În timp, a numit-o pe Karen Chen Xiuling, una dintre persoanele sancționate de SUA, în funcția de director financiar.

El și asociații săi au mai creat firma Skyline Investment Management, care acorda credite auto. Într-un cartier suburban, companiile controlate de Chen au deschis un spațiu de co-working unde a fost invitat ambasadorul Mexicului la o degustare de tequila, precum și un depozit unde se păstrau ceaiuri, whisky și trabucuri scutite de taxe vamale.

Chiar și în ziua în care acuzațiile SUA au devenit publice, biroul de familie al lui Chen publica un anunț pentru angajarea unui asistent personal care să se ocupe, printre altele, de cumpărături și transportul copiilor la școală, pentru un salariu de până la 5.500 de dolari pe lună. Chen este căsătorit și are trei copii care locuiesc în Singapore, potrivit uneia dintre surse.

Active înghețate în Hong Kong și Londra

Chen deține și alte bunuri în marile centre financiare. În Londra, autoritățile britanice i-au înghețat activele, blocând accesul său și al rețelei la sistemul financiar. Printre acestea se află o clădire de birouri de 100 de milioane de lire sterline pe Fenchurch Street, în inima districtului financiar, o vilă de 12 milioane de lire și 17 apartamente în zonele New Oxford Street și Nine Elms.

În Taiwan, grupul a cheltuit aproximativ 3,8 miliarde de dolari taiwanezi (124 milioane USD) pe proprietăți de lux în Taipei, între aprilie și noiembrie 2019.

În Hong Kong, Chen și companiile sale controlează peste 300 de milioane de dolari în active – de la participații în companii listate la proprietăți situate în unele dintre cele mai aglomerate zone comerciale ale orașului, potrivit datelor compilate de Bloomberg din documentele de reglementare.