De teama lui Donald Trump, Venezuela a lansat exerciții militare şi a desfăşurat avioane de vânătoare rusești

Venezuela a lansat trei zile de exerciții militare și a expus avioanele sale de vânătoare construite în Rusia. sursa foto: Getty

Venezuela a lansat trei zile de exerciții militare și a expus avioanele sale de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstrație de forță îndreptată spre SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfășurarea de nave de război americane de către Washington în Caraibe, anunţă CNN.

Armata venezueleană a mobilizat peste 2.500 de soldaţi pe insula La Orchila din Caraibe, pentru exercițiile denumite „Sovereign Caribbean 200”, care vor include manevre aeriene, maritime și terestre.

12 nave militare de diferite clase și tipuri, 22 de aeronave și aproximativ 20 de ambarcațiuni vor participa, a declarat ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino, la postul de televiziune de stat VTV.

Comentariile sale au însoțit o transmisiune care prezenta ambarcațiuni amfibii și trupe debarcând pe o plajă, în timp ce navele de război plecau de pe insulă și avioanele zburau deasupra mării.

Venezuela a expus, de asemenea, multe dintre avioanele sale de vânătoare fabricate în Rusia, echipate cu rachete antinavă. Padrino a descris exercițiile, care au început miercuri, ca parte a răspunsului Venezuelei la desfășurarea navelor de război americane în regiune.

Washingtonul insistă că aceste nave - care includ trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke, crucișătorul Lake Erie, nava de asalt amfibie USS Iwo Jima și un submarin cu propulsie nucleară - se află într-o misiune de combatere a traficului de droguri, dar președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a susținut că desfășurarea are ca scop schimbarea regimului.

SUA l-au acuzat pe Maduro de implicare în traficul de droguri și au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.

Președintele Venezuelei spune că se apără

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a declarat, luni, că Statele Unite pregătesc o "agresiune" cu caracter militar împotriva ţări sale, care îşi va exercita "dreptul legitim de a se apăra".

Există "o agresiune în curs de desfăşurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptăţită conform dreptului internaţional să răspundă" şi îşi va exercita "dreptul legitim de a se apăra", a declarat şeful statului, considerând că relaţiile dintre cele două ţări sunt "rupte".

Nicolas Maduro l-a acuzat, de asemenea, pe secretarul de stat american Marco Rubio, un critic fervent al preşedintelui venezuelean, a cărui realegere nu a fost recunoscută de Statele Unite, că este un "domn al morţii şi al războiului".