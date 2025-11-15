Decizia luată de judecători în cazul şoferului de autobuz care provocat tragedia din Stockholm

1 minut de citit Publicat la 23:05 15 Noi 2025 Modificat la 23:05 15 Noi 2025

Ancheta în cazul tragediei de vineri seara din Stockholm nu a fost închisă. Sursa foto: Hepta

Şoferul de autobuz care a fost arestat vineri seara, după ce a provocat tragedia din Stockholm, a fost eliberat, a relatat BBC. Parchetul suedez a declarat sâmbătă că "nu există niciun motiv" pentru a-l ţine în arest pe bărbat care fusese interogat de poliție, dar că "anumite măsuri de investigație rămân". Trei oameni au murit, iar alţi trei au fost răniţi, după ce autobuzul cu etaj condus de acesta a intrat într-un refugiu de călători din centrul Stockholmului.

Autoritățile din Suedia continuă să investigheze circumstanțele incidentului teribil, după ce un autobuz a intrat într-o stație de autobuz pe strada Valhallavägen din capitala ţării.

Parchetul suedez a declarat sâmbătă că "nu există niciun motiv" pentru a-l lăsa după gratii pe șoferul care a fost audiat de polițişti. Însă, oficialii au subliniat că "anumite măsuri de investigație trebuie încă efectuate".

Reprezentanţii din Poliţie au spus că nu există indicii că accidentul de ieri seară ar fi fost intenționat. Autoritățile încearcă încă să stabilească identitatea victimelor. Autobuzul nu era în serviciu la acel moment și nu avea pasageri la bord, potrivit presei locale.

Accidentul s-a petrecut în apropierea Universității Institutului Regal de Tehnologie în jurul orei 15:23, au mai scris jurnaliştii de la BBC. Imagini de la fața locului arată echipaje de intervenție încercând să ajute persoane prinse sub autobuzul etajat.

Martorii tragediei, mărturii emoţionante

Un martor care deține un magazin pe strada pe care s-a produs accidentul a declarat pentru SVT că autobuzul a lovit un stâlp din fața stației de autobuz. El a spus că mai multe persoane au fugit în magazin plângând.

O femeie a declarat pentru ziarul local Expressen că autobuzul "a secerat mai multe persoane care stăteau în stația de autobuz". Ea a mai spus că oamenii țipau și încercau să-i ajute pe răniți, în timp ce persoanele decedate se aflau la pământ.

"Am aflat vestea tragică că mai multe persoane şi-au pierdut viaţa şi au fost rănite la o staţie de autobuz din centrul Stockholmului. Persoane care probabil se întorceau acasă pentru a se reuni cu familiile şi prietenii lor sau pentru a petrece o seară liniştită acasă", a scris premierul Ulf Kristersson pe contul său de pe X.