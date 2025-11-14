Un autobuz a intrat într-o stație plină cu călători, în Suedia. Poliția confirmă că sunt morți și răniți

1 minut de citit Publicat la 18:04 14 Noi 2025 Modificat la 18:26 14 Noi 2025

Mai mulți oameni au fost uciși sau răniți în incidentul care a implicat un autobuz, vineri, la Stockholm. Sursă foto: Profimedia Images

Un autobuz lovit o stație de călători, vineri după-amiaza, la o oră de vârf, în capitala suedeză, Stockholm, iar autoritățile au confirmat mai multe victime în urma incidentului, anunță presa internațională.

Poliția a comunicat că există „atât răniți, cât și decedați” în evenimentul petrecut pe strada Valhallavagen, lângă Universitatea Tehnologică.

Cauza coliziunii nu a fost clară imediat.

Imaginile de la fața locului arată vehiculul supraetajat imobilizat în urma impactului.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop



Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

„Poliția și serviciile de ambulanță acționează la fața locului, iar în urma incidentului strada Valhallavagen este închisă între Odengatan și Engelbrektsgatan. În acest moment, nu comentăm numărul, sexul sau vârsta persoanelor afectate”, se menționează într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al salvatorilor din Stockholm a declarat anterior că cinci persoane au fost afectate în urma coliziunii cu autobuzul.

Locul a fost izolat de autorități.

Șoferul autobuzului a fost arestat

Nadya Norton, purtătoarea de cuvânt a poliției, a confirmat că șoferul autobuzului a fost arestat și că a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă, ca procedură standard.

Televiziunea suedeză SVT a citat un reprezentant al companiei Transdev, care operează servicii de transport în nordul Stockholmului. Acesta spune că vehiculul implicat în incident aparține Transdev.

Un martor care deține un magazin în zonă a declarat, la rândul său, pentru SVT că autobuzul a lovit un stâlp în fața refugiului pentru călători.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.