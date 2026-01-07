Decizie controversată în SUA: mai puține vaccinuri pentru copii, critici dure din partea medicilor

CDC recomandă acum vaccinarea tuturor copiilor împotriva a 11 boli, față de 17 anterior. sursa foto: Getty

Săptămâna aceasta, Statele Unite au anunțat o modificare fără precedent a calendarului de vaccinare, eliminând șase vaccinuri recomandate în mod curent pentru copii, scrie Euronews.

Statele Unite au făcut luni un pas fără precedent, reducând numărul vaccinurilor recomandate pentru toți copiii – o măsură despre care principalele organizații medicale avertizează că ar putea slăbi protecția împotriva mai multor boli grave.

Schimbarea a intrat în vigoare imediat și înseamnă că Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomandă acum vaccinarea tuturor copiilor împotriva a 11 boli, față de 17 anterior.

Nu mai sunt recomandate pe scară largă vaccinurile împotriva gripei, rotavirusului, hepatitei A, hepatitei B, unor forme de meningită și virusului respirator sincițial (RSV). Protecția împotriva acestor boli este recomandată doar pentru anumite grupuri considerate cu risc crescut sau atunci când medicii o indică în cadrul așa-numitului proces de „decizie comună” cu familia.

Oficiali ai administrației Trump au declarat că revizuirea – o măsură susținută de mult timp de secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. – nu va duce la pierderea accesului la vaccinuri pentru familiile care le doresc și că asigurările vor continua să le acopere. Medicii avertizează însă că decizia poate crea confuzie în rândul părinților și ar putea duce la o creștere a bolilor care pot fi prevenite.

Modificările vin într-un moment în care ratele de vaccinare din SUA sunt în scădere, iar ponderea copiilor cu scutiri de la vaccinare a atins un nivel record, potrivit datelor guvernamentale. În același timp, cresc și cazurile unor boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola și tusea convulsivă.

Cerută de politicieni, criticată de medici

Departamentul american al Sănătății și Serviciilor Umane a precizat că schimbarea a fost făcută ca urmare a unei solicitări venite din partea președintelui Donald Trump în decembrie. Acesta a cerut agenției să analizeze modul în care alte state dezvoltate formulează recomandările de vaccinare și să ia în calcul ajustarea ghidurilor din SUA.

Departamentul a anunțat că a comparat recomandările americane cu cele din 20 de alte țări dezvoltate și a concluzionat că SUA este „o excepție globală” atât în ceea ce privește numărul de boli acoperite de schema standard de vaccinare a copiilor, cât și numărul total de doze recomandate.

Oficialii au prezentat schimbarea ca pe o modalitate de a crește încrederea publicului, recomandând doar vaccinurile considerate esențiale pentru copii.

„Această decizie protejează copiii, respectă familiile și reconstruiește încrederea în sănătatea publică”, a declarat Kennedy într-un comunicat.

Guvernul SUA a indicat Danemarca ca model, țară care recomandă 10 vaccinuri pentru copii. Pediatrii au respins însă comparația, considerând-o nepotrivită și riscantă.

Dr. Sean O’Leary, de la Academia Americană de Pediatrie, a subliniat că statele își stabilesc recomandările de vaccinare în funcție de nivelul bolilor din populație și de specificul sistemelor lor de sănătate.

„Nu poți pur și simplu să copiezi și să lipești politici de sănătate publică, iar asta pare să se întâmple aici”, a spus O’Leary. „La propriu, sănătatea și viața copiilor sunt în joc”.

„Nu există niciun motiv științific să credem că recomandările Danemarcei sunt mai sigure”, a adăugat el. „Ceea ce știm este că de fiecare dată când un copil nu primește vaccinurile recomandate, este expus unor boli pe care le putem preveni printr-o intervenție foarte simplă, sigură și eficientă”.

Potrivit unei analize recente realizate de Vaccine Integrity Project, majoritatea țărilor cu venituri ridicate recomandă vaccinarea împotriva a 12–15 agenți patogeni periculoși.

Franța, de exemplu, recomandă în prezent vaccinarea copiilor împotriva a 14 boli, comparativ cu cele 11 care vor fi recomandate de acum înainte tuturor copiilor din SUA.

Principalele organizații medicale din Statele Unite spun că vor continua să urmeze recomandările anterioare, argumentând că nu există date științifice noi care să justifice schimbarea și avertizând că mesajele contradictorii ar putea lăsa mai mulți copii vulnerabili la boli prevenibile sau chiar la deces.