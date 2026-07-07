Decizie la nivelul NATO: Ce rachete SUA vor fi produse în Europa. Estonia și Polonia participă la acest program, nu și România

2 minute de citit Publicat la 15:23 07 Iul 2026 Modificat la 15:29 07 Iul 2026

În Polonia urmează a se construi un centru de mentenanță pentru rachetele Patriot. Foto: Getty Images

Mai multe tipuri de rachete americane urmează a fi produse în Europa, de către companii europene. Mentenanța acestor sisteme de armament va fi, de asemenea, asigurată, tot în țările europene, conform unor contracte care urmează a fi semnate marți în cadrul Forumului NATO al Industriei de Apărare, informează Politico. Printre țările europene vizate se numără și Estonia sau Polonia. România nu apare în niciun astfel de contract de armament.

Acordurile militare vor duce la creșterea veniturilor firmelor americane de armament dar vor asigura, în același timp, accesul țărilor europene la producția unor sisteme vitale de arme.

Pachetul include producția în Europa a rachetelor antiaeriane americane Stinger FIM-92, cu rază scurtă de acțiune, un studiu de fezabilitate pentru extinderea producției europene a rachetelor antiaeriene AIM-120-C8 AMRAAM (produse de firma americană Raytheon) și asigurarea mentenanței pentru rachetele Patriot PAC-3.

Pentru contractul Stinger, Germania și Olanda vor colabora împreună cu SUA pentru stabilirea unor capacități industriale de producere a acestor rachete cu rază scurtă de acțiune, care pot fi trase „de pe umăr” de către militari cu ajutorul unor tuburi lansatoare.

Conform înțelegerii, Statele Unite vor autoriza producerea acestor arme în Europa, în timp ce Washingtonul va păstra controlul asupra vânzărilor și clienților.

Contractul AMRAAM include Canada, alături de țările europene Belgia, Finlanda, Germania, Olanda și Norvegia, plus încă o țară, nenominalizată, aflată în curs de evaluare. În acest caz, nu e vorba despre producerea efectivă de arme, ci doar de realizarea unui studiu de fezabilitate privind posibila extindere a producției acestor rachete în Europa.

Recent, ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a anunțat că Departamentul de stat al SUA a acordat permisiunea Poloniei de a produce local rachete antiaeriene Patriot. Astfel, Polonia va putea fabrica rachete PAC-3 MSE pentru sistemele sale antiaeriene Patriot.

„Americanii erau, inițial, sceptici în privința capacității noastre de a produce rachete PAC-3 pentru Patriot”, a spus oficialul polonez. „După vizita întreprinsă în Statele Unite, cred că toate opțiunile sunt acum deschise și am primit o aprobare preliminară din partea Departamentului de Stat de a produce rachete pentru sistemele Patriot. Ele vor fi produse de industria de apărare poloneză - avem astfel de capacități în Polonia”, a spus oficialul polonez.

De asemenea, Germania, Polonia și Suedia urmează să semneze cu SUA un contract pentru construirea în Europa a unui centru Lockheed Martin pentru mentenanța rachetelor Patriot.

O altă inițiativă similară vizează producerea de rachete ATACMS, cu rază de 300 de kilometri și lansate de sistemele Himars, în cadrul unui parteneriat Lockheed Martin și compania germană Rheinmetall.

„Pachetul rachetelor” care urmează a fi produse în Europa face parte dintr-o inițiativă a SUA, intitulată Procurement Coalitions, care include pe listă Belgia, Canada, Germania, Spania, Estonia, Finlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Suedia, UK și SUA.