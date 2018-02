După masacrul care a făcut 17 morţi la un liceu din Florida, s-au înteţit criticile la adresa preşedintelui Donald Trump, pentru că nu modifică legislaţia privind armele de foc.

Una dintre cele mai virulente voci îi aparţine unei eleve care a supravieţuit tragediei şi care l-a criticat fără teamă pe Trump pentru legăturile sale cu puternica Asociaţie a Posesorilor de Arme.

Adolescenta Emma Gonzalez a vorbit în faţa a mii de demonstranţi adunaţi în Fort Lauderdale, Florida. Curajoasa elevă i-a inspirat pe protestatari cu discursul ei, deopotrivă emoţionant şi hotărât, informează stirileprotv.ro.

Emma: “Dacă preşedintele vine şi-mi spune că este o tragedie cumplită, care nu ar fi trebut să se întâmple, şi să continue să spună că nimic nu se poate schimba în legătură cu asta, o să îl întreb câţi bani a primit de la Asociaţia Naţională a Armelor de Foc. Către fiecare politician care primeşte donaţii de la NRA: “Să vă fie ruşine!”

Emma: ”Ştiu că oamenii spun că avea probleme mentale. Eu nu sunt psiholog, dar trebuie să fim atenţi cu faptul că nu este vorba doar despre probleme mentale. Nu ar fi făcut atâtea victime, dacă era înarmat doar cu un cuţit! Este vina celor care l-au lăsat să-şi cumpere armele, a celor de la magazinul de arme, a celor care l-au încurajat să cumpere accesorii pentru a le face complet automate, a celor care nu i-au luat armele atunci când şi-a făcut cunoscute intenţiile ucigaşe.”

Mesajul ei, care între timp a devenit viral pe internet, a rezonat cu gândurile elevilor şi părinţilor veniţi la protest.

Here’s the speech from Marjory Stoneman Douglas High School student Emma Gonzalez at an anti-gun rally happening today in Fort Lauderdale https://t.co/CyfMnPDAvW // https://t.co/hgewZy4Cxf https://t.co/gssAmGczuH