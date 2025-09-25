Descoperire macabră în Japonia. O femeie a ţinut cadavrul fiicei sale în casă, în congelator, timp de 20 de ani

Bătrâna locuia singură după moartea soţului ei, care s-a petrecut recent. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Descoperire macabră într-o casă din Tokyo, capitala Japoniei. O femeie în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, a anunţat poliţia joi, transmite AFP, conform Agerpres.

O femeie s-a prezentat marţi la poliţie, împreună cu un membru al familiei, pentru a raporta că a ţinut un cadavru în congelator şi că acesta aparţinea fiicei sale, născută în 1975, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul lui Keiko Mori, aflat în nord-estul oraşului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziţie ghemuită, al unei femei în tricou şi lenjerie intimă.

Keiko Mori "a spus că este fiica ei", Makiko, care s-a născut în 1975 și ar avea 49 sau 50 de ani dacă ar fi în viață, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit publicaţiei Deccan Chronicle.

Poliţia a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere şi că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei.

Femeia, care avea mai mulţi copii, locuia singură de la moartea soţului ei, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat reprezentantul poliţiei.