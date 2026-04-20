Deși este cel mai mare producător din lume, China importă cantităţi record de argint. Ce se întâmplă cu prețul metalelor prețioase

Importurile de argint ale Chinei au atins un nivel record în luna martie, în contextul în care cererea din partea investitorilor de retail şi a producătorilor de echipamente fotovoltaice au împins achiziţiile mult peste media sezonieră, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Datele publicate luni de Administraţia vămilor chineze arată că cel mai mare consumator mondial de argint a importat luna trecută aproximativ 836 de tone de argint, în continuarea unei tendinţe de importuri puternice înregistrate în acest an. Comparativ, media sezonieră pe ultimii 10 ani arată că China importă aproximativ 306 tone de argint pe parcursul lunii martie.

Cererea a fost susţinută de investitorii individuali care au achiziţionat lingouri mici de argint, o alternativă la aurul scump, precum şi de producătorii de echipamente fotovoltaice, care au încercat să urgenteze producţia înainte de eliminarea reducerilor de taxe la export, la 1 aprilie. Industria fotovoltaică consumă aproximativ o cincime din oferta anuală de argint şi este localizată în mare parte în China.

„China este cel mai mare producător de argint din lume”

Cu toate acestea, analiştii estimează că este puţin probabil ca acest volum record al importurilor să persiste.

„Cu siguranţă, aceste importuri explozive nu vor continua”, iar fluxurile viitoare vor reveni la normal", a declarat Zijie Wu, analist la Jinrui Futures Co. „Nu există un dezechilibru pe termen lung între cererea şi oferta de argint, având în vedere că China este cel mai mare producător de argint din lume”, a adăugat analistul.

Cererea puternică de argint a împins preţurile de pe piaţa chineză cu mult peste preţurile de referinţă la nivel internaţional, ceea ce i-a încurajat pe traderi să aducă argint din întreaga lume, pentru a profita de oportunitatea de arbitraj. O mare parte din argintul importat a circulat prin Hong Kong.

Ce se întâmplă cu prețul aurului și argintului

Preţurile argintului şi aurului au scăzut comparativ cu valorile record atinse în ianuarie, deoarece criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu a stârnit îngrijorări cu privire la inflaţie, afectând metalele preţioase care nu aduc dobândă.

Cererea de metale preţioase din partea sectorului de retail, care de obicei urmează unei creşteri puternice a preţurilor, a stagnat şi ea.

Utilizarea argintului în sectorul industrial în China se confruntă cu presiuni după ce autorităţile de la Beijing au promis că vor reduce supracapacităţile de producţie în domeniul echipamentele fotovoltaice, ceea ce ar urma să conducă la o diminuare a producţiei, în timp ce preţurile încă ridicate ar putea obliga sectorul industrial să înlocuiască argintul cu metale de bază mai ieftine.