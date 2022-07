Detaliul inedit surprins pe camere cu ocazia vizitei lui Putin în Iran

Este cea de-a doua ieșire din Rusia a lui Putin de la declanșarea invaziei în Ucraina și, totodată, o oportunitate pentru liderul de la Kremlin de a transmite că Moscova își păstrează capacitatea de a stabili legături mai strânse cu state precum Iran, China și India, în contextul sancțiunilor occidentale.

"Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră de mediere, prin care ați oferit un forum de negocieri pe problemele alimentare, pe problema exportului de cereale de către Marea Neagră. Am progresat datorită medierii dumneavoastră. Nu s-au rezolvat încă toate problemele, dar deja e bine că s-a făcut un prim pas", a spus liderul rus la întâlnirea cu Erdogan.

"Rezultatul acestor discuții va avea un impact pozitiv asupra întregii lumi", a anticipat, la rândul său, președintele turc.

Dincolo de agenda oficială, presa a remarcat în anturajul lui Vladimir Putin prezența celebrului "om cu servieta".

Este vorba despre agentul de securitate care, potrivit mai multor surse concordante citate în presa internațională, ar fi însărcinat să colecteze urina și materiile fecale din toaletele folosite de președintele rus cu ocazia vizitelor în străinătate.

Procedura este menită să împiedice serviciile de informații ale puterilor străine să obțină informații despre starea de sănătate a lui Putin prin analiza materiilor respective.

"Fuhrerul din bunker a ajuns la Teheran", a titrat canalul Nexta, fondat de disidenți din Belarus.

"Servieta cu fecale" a ajuns odată cu el, a continuat sursa citată.

