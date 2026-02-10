"Dezastrul s-a produs deja". Un controversat aeroport se construiește în Valea Sacră din Peru. Machu Picchu, în pericol

Construcţia unui nou aeroport în Peru ar putea provoca pagube majore în Machu Picchu. Sursa foto: Getty Images

Un nou aeroport care se construieşte în Peru ar urma să faciliteze accesul către Machu Picchu şi să determine triplarea numărului de turişti care vor vizita celebra cetate incașă. Locuitorii din zonă sunt însă nemulţumiţi de asta, pentru că un asemenea val de turişti ar periclita frumuseţile de acolo şi ar avea, în general, un impact negativ. Şi UNESCO a tras un semnal de alarmă: o gestionare inadecvată a zonei Machu Picchu i-ar putea pune în pericol statutul de Patrimoniu Mondial, notează BBC.

Aproape zilnic, mii de turişti merg în pelerinaj în Valea Sacră din Peru pentru a vedea cea mai cunoscută minune antică a Americii de Sud. Unii ajung pe jos, printr-o drumeție de patru zile prin Anzi, așa cum fac oamenii de sute de ani. Alții iau o mașină sau un taxi până la un tren și apoi se îmbarcă într-un autobuz cu 30 de pasageri.

Vizitarea zonei Machu Picchu nu este o călătorie rapidă. Și pentru mulți călători, pur și simplu nu este rentabilă.

› Vezi galeria foto ‹

Se construieşte aeroportul din Chinchero

Acum, guvernul peruan speră să schimbe această situație prin construirea Aeroportului Internațional Chinchero. Situat la periferia orașului Chinchero – un oraș istoric andin cunoscut pentru comunitatea sa tradițională de țesători – aeroportul ar putea permite călătorilor să ocolească complet Lima sau capitala incașă Cusco, reducând complet timpul de tranzit către Machu Picchu cu ore – dacă nu chiar zile.

Dar, în ultimii 9 ani, a fost un șantier prăfuit, care se apropia de finalizare cu încetinire. Afectat de întârzieri, aeroportul urma să se deschidă anul acesta, dar oficialii estimează acum că va fi finalizat la sfârșitul anului 2027 – și acesta nu este singurul motiv pentru care este controversat.

Aeroportul este proiectat să găzduiască până la 8 milioane de călători anual și ar putea crește exponenţial numărul de vizitatori. Deși acest lucru ar putea fi un avantaj pentru cabanele și hotelurile din vale, mulți operatori și ghizi din apropiere s-au alăturat comunităților indigene, arheologilor și conservaționiștilor în protestul față de proiect, invocând preocupări culturale și de mediu.

Potrivit ghidului Luis Flores, moștenirea agricolă a regiunii este deja în pericol. Cabana Explora din Valea Sacră este situată lângă micul sat Urquillos, autoproclamata „capitală mondială a porumbului”.

Porumbul a crescut aici timp de secole, în diferite dimensiuni și culori - de la alb ca smalțul dinților la violet vinete. În apropiere, câmpurile sunt terasate de ziduri originale de piatră incașe, care au păstrat solul bogat. De când a fost anunțat aeroportul în urmă cu mai bine de un deceniu, Flores spune că familiile din jurul orașului Chinchero au început să-și vândă terenurile agricole.

Turiştii, limitaţi la 4.500 - 5.600 pe zi

UNESCO a urmărit îndeaproape proiectul aeroportului și a avertizat că o gestionare inadecvată a zonei Machu Picchu ar putea pune în pericol statutul de Patrimoniu Mondial al citadelei.

Ministerul Culturii din Peru limitează în prezent numărul maxim de vizitatori zilnici între 4.500 și 5.600, în funcție de sezon. Întrucât uneori nu se respectă limitele maxime de vizitatori (în special în extrasezonul noiembrie-iunie), o creștere bruscă a numărului de vizitatori din zonă ar putea duce la creșterea numărului de vizitatori și ar putea împinge situl fragil la limită.

Potrivit lui Efrain Valles Morales, tot ghid, numărul vizitatorilor nu este principala preocupare. Problema mai mare, spune el, este „o problemă de management al turismului”.

Când vine vorba de protejarea patrimoniului cultural și de mediu aflat în pericol, Morales consideră că „acordurile rămân adesea doar pe hârtie”, dar spune că turiștii pot ajuta la contracararea acestei situații dacă explorează valea în moduri care să le mențină banii din turism în comunitate și care să implice un schimb cultural autentic.

Morales adaugă că își dorește ca guvernul să ofere ghizi locali instruire cu privire la modul în care pot ajuta la atenuarea oricăror impacturi negative asupra mediului și social. Într-o abordare mai locală, unii operatori turistici au început să instruiască ghizi pentru a diversifica atracțiile pe care le promovează.