Doi români s-au crezut în filme. Cu costume de scafandru și scutere subacvatice au încercat să scoată 184 de kg de droguri de pe o navă

Doi români riscă ani grei de închisoare după ce au fost angajaţi de mafie să recupereze cantităţi uriaşe de cocaină de pe un vapor. În această operaţiune au folosit echipamente militare, cu care sunt dotaţi de obicei poliţiştii şi soldaţii de la misiuni speciale. Alături de cei doi români, la operaţiune au luat parte doi columbieni şi doi albanezi.

Operaţiunea a început în luna februarie când cei doi români s-au întâlnit cu complicii lor, doi albanezi şi doi columbieni, în Spania și Portugalia pentru a pune la punct toate detaliile, relatează Bild.

Misiunea lor era să recupereze șase pachete cu droguri, cu o greutate de 184 de kg şi o valoare pe piața neagră de până la 18 milioane de euro. Cantitatea uriaşă de cocaină urma să fie preluată din cala unei nave braziliene, care urma să sosească într-un port din Saxonia Inferioară, în Germania.

Suspecţii, echipaţi cu costume speciale de scufundare, cu scutere subacvatice şi cu aparate de respirat care permit scufundarea fără bule, intenţionau să scoată șuruburile compartimentului unde se afla cocaina.

Dar sistemul de alarmă de pe navă s-a declanşat şi a dus la oprirea operaţiunii obligându-i pe aceştia să se întoarcă la ţărm. Acolo îi aşteptau poliţiştii care i-au reţinut.

Se pare că poliţia germană a aflat de această operaţiune după ce au primit un pont de la colegii lor din străinătate şi monitorizau deja gruparea de câteva zile.

Cei 6 inculpaţi, dintre care doi români sunt judecaţi acum în Germania şi riscă o pedeapsă grea.