Român căutat în Germania pentru că a jefuit doi bătrâni de care trebuia să aibă grijă

Din primele cercetări de pare că românul a fugit din locuinţa bătrânilor imediat după comiterea jafului și de atunci este căutat de poliţia germană Sursă: Getty Images

Un român în vârstă de 32 de ani care asigura asistență permanentă la domiciliul unui cuplu de vârstnici din localitatea Stadtsteinach, din Germania este căutat de poliţie pentru că a jefuit doi bătrâni, soţ şi soţie în vârstă de 90 şi 91 de ani. Poliţiştii germani au deschis o anchetă în acest caz.

Totul a ieşit la iveală când nepotul a mers să-și viziteze bunicii, în vârstă de 90 și 91 de ani, și a observat că mai multe camere din casă prezentau semne de efracție, astfel şi-a dat seamă că cei doi bătrâni fuseseră jefuiţi, relatează presa germană.

Românul în vârstă de 32 de ani, care era angajat să ofere îngrijire 24 de ore din 24 pentru cuplu, este acum principalul suspect în acest caz. Potrivit poliției, acesta fusese angajat pentru o perioadă de câteva săptămâni.

Din primele cercetări de pare că acesta a fugit din locuinţa bătrânilor imediat după comiterea jafului și de atunci este dat dispărut.

Ancheta poliției a relevat faptul că bărbatul nu are reședință fixă ​​în Germania, este deja căutat de mai multe parchete și are un mandat de arestare pe numele său.

Spargerea a dus la pagube materiale de aproximativ 300 de euro. La momentul depunerii plângerii, nu se știa, însă. dacă au fost furate obiecte de valoare.

Poliția din Stadtsteinach a deschis o anchetă și îl caută pe suspectul fugar.