O româncă s-a prefăcut că este îndrăgostită de un austriac și l-a păcălit cu 790.000 de euro

O româncă a păcălit un bărbat din Austria ca s-a îndrăgostit de el pentru a obţine sume mari de bani d ela acesta. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 30 de ani a fost arestată după ce a escorcat un bărbat din Austria cu aproape 800.000 de euro. Femeia s-a prefăcut că este îndrăgostită de el şi l-a făcut să creadă că se află într-o relaţie sentimentaleă cu aceasta.

Românca l-a contactat pe bărbat prin intermediul unei platforme de socializare, a ajuns să-l cunoască și a simulat o relație romantică pentru a obţine bani, păcălindu-l pe bărbat să facă presupuse investiții și să îi dea sume mari de bani ca împrumut, relatează presa austriacă.

Primele transferuri ar fi fost efectuate încă din anul 2024, iar suma totală pe care a primit-o femeia este estimată la 790.000 de euro. O purtătoare de cuvânt a poliției a precizat că suspecta susținea „că voia să investească într-un salon de cosmetică și într-un proiect rezidențial”. Ulterior, femeia a susţinut că are nevoie de bani şi pentru divorțul de presupusul său partener actual.

Cei doi stabiliseră o nouă întâlnire joi la un bar din cartierul Leopoldstadt din Viena. Cu toate acestea, în drum spre bar, românca a fost încătușată în baza unui mandat de arestare emis de parchet. După arestarea sa de către ofițerii Unității Speciale pentru Combaterea Criminalității Stradale (EGS), suspecta a fost transferată într-o unitate penitenciară.