Diferența copleșitoare de trupe pe care o are Rusia față de Ucraina lângă Pokrovsk. Zelenski: Noi nu putem masa atâția pe tot frontul

1 minut de citit Publicat la 17:32 28 Oct 2025 Modificat la 17:32 28 Oct 2025

Blocuri de locuințe în Pokrovsk distruse de bombardamentele armatei ruse. Foto: Profimedia Images

Trupele ruse le depășesc pe cele ucrainene într-o proporție de 8:1 în zona orașului Pokrovsk, asupra căruia Rusia a lansat o ofensivă pentru cucerirea sa din luna august a anului trecut, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.

„Rușii au masat doar în sectorul Pokrovsk un număr de trupe pe care Ucraina nu le poate masa în nicio direcție sau zonă a frontului”, a spus Zelenski în cadrul unui briefing de presă. „Imaginați-vă câte trupe rusești sunt acolo”.

După cucerirea orașului-fortăreață Avdiivka, în februarie anul trecut, armata rusă și-a concentrat ofensiva asupra orașului Pokrovsk, localitate considerată un „hub” și centru nodal logistic vital pentru trupele ucrainene care încă apără regiunea Donețk.

În prezent, forțele ruse au împresurat Pokrovskul din trei direcții. În acest moment doar o fâșie îngustă, cu o lățime de 15 kilometri mai permite trupelor ucrainene să trimită întăriri, provizii și muniții în Pokrvosk.

Toate podurile de acces către Pokrovsk au fost aruncate în aer de armata rusă.

Conform lui Pasi Paroinen, un expert militar finlandez din cadrul grupului de analize militare Black Bird Group, armata ucrineană ar fi trebuit să se retragă din Pokrovsk pe la jumătatea verii.

„Cu cât trece mai mult timpul, cu atât va fi mai dificil pentru ucraineni să se retragă”, a spus Paroinen, care a adăugat că este o chestiune de „săptămâni” până când rușii vor reuși să cucerească Pokrovskul.

Zilele trecute, aproape 200 de soldați ruși au pătruns în orașul ucrainean Pokrovsk, in regiunea Donețk, după luni întregi în care invadatorii au încercat să penetreze acest oraș-cheie, conform armatei ucrainene.