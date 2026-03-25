Discuția telefonică dintre un jurnalist Politico și un oficial UE a fost interceptată și publicată online, în plin scandal UE-Ungaria

Discuția telefonică dintre un jurnalist Politico și un oficial UE a fost interceptată și publicată online. FOTO: Getty Images

O discuție telefonică privată între un jurnalist Politico și un oficial al Uniunii Europene, pe subiecte legate de Ungaria și Ucraina, a fost interceptată, iar înregistrarea a fost publicată online, scrie Politico, care a declanșat o anchetă de securitate.

Clipul audio, care durează nouă minute și provine dintr-un apel realizat pe 3 martie, a fost încărcat pe YouTube pe 16 martie și a fost ascultat de aproximativ 5.100 de ori, potrivit datelor platformei.

"Analizele noastre interne nu au identificat nicio dovadă că vreun dispozitiv, rețea sau sistem ar fi fost compromis. „Nu ne vom lăsa intimidați de această aparentă încercare de a interfera cu jurnalismul independent și nici nu vom fi descurajați să ne continuăm munca importantă. Am fost și vom rămâne vigilenți în protejarea surselor noastre, în susținerea muncii jurnaliștilor și în menținerea acurateței relatărilor noastre independente și nepărtinitoare", au declarat Kate Day, redactor-șef executiv pentru Europa al Politico și Carrie Budoff Brown, redactor-șef executiv și vicepreședinte executiv, într-un e-mail trimis angajaților miercuri.

Incidentul are loc într-un context în care scurgerile de informații confidențiale din instituțiile UE sunt intens discutate, în preajma alegerilor generale din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Sâmbătă, Washington Post a relatat că guvernul lui Viktor Orbán a menținut contacte strânse cu Moscova pe durata războiului din Ucraina, iar ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, ar fi folosit pauzele din reuniunile cu alte state membre pentru a-și informa omologul rus.

Un purtător de cuvânt al instituției UE în care lucrează oficialul implicat a refuzat să comenteze "înregistrări produse de actori necunoscuți și anonimi". Politico nu a dezvăluit identitatea oficialului, deoarece conversația nu a fost "on the record".

Politico nu a reușit să stabilească modul în care a fost obținută înregistrarea și nici cine a publicat-o pe YouTube.

"Un mesaj îngrijorător"

Mai multe site-uri de știri din Slovacia și Ungaria au publicat articole despre înregistrare și fragmente din transcriere.

"Hackingul și divulgarea materialelor jurnalistice lovesc în însăși esența libertății presei și a protecțiilor pe care trebuie să ne putem baza ca reporteri”, a declarat Dafydd ab Iago, președintele Asociației Internaționale a Presei din Bruxelles. "Acest lucru este ilegal conform legislației belgiene și transmite un mesaj îngrijorător nu doar jurnaliștilor din Bruxelles, ci și surselor noastre de aici… Întrebarea mai dificilă este cum pot fi trași la răspundere actorii statali, fie că operează din interiorul UE sau dintr-o țară terță, precum Rusia."

Luni, publicația ungară Mandiner, apropiată de guvernul Orban, una dintre primele care a relatat despre conversație, a publicat un alt schimb de mesaje între jurnalistul independent ungar Szabolcs Panyi și un contact. Materialul ar fi fost primit printr-un "e-mail misterios" de la o persoană care s-a identificat drept "a patra putere în stat", potrivit autorului articolului.

"Avem povești importante de spus și muncă de făcut și rămânem concentrați pe menținerea rigurozității, independenței și scopului pe care publicul le așteaptă de la noi", au transmis Day și Budoff Brown în mesajul către angajați.