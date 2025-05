Dmitri Medvedev amenință: „Negocierile nereușite pot duce la declanșarea unei etape mai teribile a războiului”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a amenințat pe „dușmanii Rusiei” care dau ultimatumuri pentru pacea în Ucraina. Într-o postare pe X, fostul premier rus a scris că negocierile se pot încheia și ostil cu o escaladare a războiului. Mesajul lui Medvedev vine în contextul unei prime runde de negocieri eșuate la Istanbul, la finalul cărora Volodimir Zelenski și partenerii săi europeni i-au cerut lui Donald Trump să impună sancțiuni puternice Rusiei dacă refuză să convină asupra unui acord de pace.

„Toți dușmanii Rusiei care lansează ultimatumuri de negociere ar trebui să își amintească un lucru simple: doar negocierile de pace nu conduc întotdeauna la încheierea ostilităților. Negocierile nereușite pot duce la declanșarea unei etape mai teribile a războiului, cu arme și participanți noi.”, a scris Dmitri Medvedev pe rețeaua socială X.

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants.