Ministrul de externe de la Kiev cere boicot internațional asupra unui mare retailer din Europa, care rămâne prezent în Rusia

Ultimul intrat în vizorul lui Kuleba (foto) este Auchan Holding.

"Prin refuzul de a pune capăt activităților de afaceri în Rusia, Auchan Holding face, în cunoștință de cauză, alegerea de a sponsoriza în continuare atrocitățile comise de Rusia în Ucraina și de a face un profit mânjit de sânge. Fac apel la consumatorii și partenerii de pe tot globul să boicoteze companiile @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon", a scris ministrul ucrainean pe Twitter.

By refusing to end business activities in Russia, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. I call on all customers and partners around the globe to boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu