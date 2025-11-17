“Doamna de Fier a Asiei”, condamnată la moarte după reprimarea protestelor din Bangladesh. Sheikh Hasina se află în exil în India

2 minute de citit Publicat la 13:05 17 Noi 2025 Modificat la 13:08 17 Noi 2025

Fosta şefă de guvern era judecată în lipsă din iunie de un tribunal din Dacca. FOTO: Hepta

Fosta şefă a guvernului din Bangladesh Sheikh Hasina, în vârstă de 78 de ani, supranumită "Doamna de Fier a Asiei", a fost condamnată la moarte, luni, pentru că a ordonat reprimarea violentă a protestelor care au dus la fuga ei din țară cu elicopterul în vara anului 2024, potrivit Agerpres, care citează AFP.

În prezent, Sheikh Hasina se află în exil în India. Un tribunal a decis în abența ei că este responsabilă de crimă împotriva umanităţii.

Fosta şefă de guvern era judecată în lipsă din iunie de un tribunal din Dacca. La sfârşitul procesului, judecătorii au găsit-o vinovată de mai multe capete de acuzare pentru crime împotriva umanităţii, inclusiv incitare la omor şi ordonarea de asasinate, conform verdictului.

În iulie şi august 2024, protestele antiguvernamentale care au forţat-o să părăsească ţara după 15 ani la putere s-au soldat potrivit ONU cu cel puţin 1.400 de morţi, majoritatea civili.

"Pentru o singură crimă, pedeapsa cu moartea este regula. Pentru 1.400 de crime, o merită de 1.400 de ori", a declarat în faţa judecătorilor procurorul responsabil de caz, Tajul Islam. "Este o criminală înrăită şi nu a arătat nicio remuşcare pentru brutalitatea sa", a adăugat acesta.

Tribunalul l-a condamnat luni la moarte şi pe fostul ministru de interne Asaduzzaman Khan Kamal, care este tot fugar.

Fostul şef al poliţiei, Chowdhury Abdullah Al Mamun, care este în arest şi a pledat vinovat, a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Problemele juridice ale fostului premier nu se limitează la acest proces, ea confruntându-se cu numeroase plângeri privind multiple crime, răpiri şi sechestrări de care a fost acuzată pe parcursul mandatelor sale - între 2009 şi 2024 - de către adversarii săi politici şi ONG-uri. O comisie de anchetă a estimat recent că peste 250 de oponenţi au dispărut la ordinul guvernului său.

Partidul ei, Liga Awami, câştigător al alegerilor parlamentare considerate fraudate de la începutul anului 2024, a fost interzis de guvernul interimar al laureatului Premiului Nobel pentru Pace Muhammad Yunus.

În opoziţie în timpul lui Hasina, Partidul Naţionalist din Bangladesh (BNP) este considerat favorit la următoarele alegeri.

Sheikh Hasina a fugit cu elicopterul în India

În august 2024, sub presiunea străzii, Sheikh Hasina a fost forțată să-și părăsească reședința din Dhaka la bordul unui elicopter al armatei. „Doamna de Fier a Asiei" a fugit după un regim de teroare de 15 ani.

#Bangladesh's army chief said the country will be ruled by an interim government after Hasina's resignation



Protesters forced their way into the prime minister's residence. Sheikh Hasina reportedly flew to India in a military helicopter. pic.twitter.com/tCcVqpwQzq — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2024

Destinația sa era necunoscută. După câteva minute, mii de manifestanți au luat cu asalt palatul liderului. Scenele au amintit parcă de momentele de la revoluția din 1989, din timpul fugii soților Ceaușescu.

La televiziunea locală, protestatarii puteau fi văzuți alergând prin grădini, mutând mobilă sau filmându-se întinși pe un pat cu baldachin, potrivit Le Monde.

Pe străzi, protestatarii s-au urcat pe statuia imensă a șeicului Mujibur Rahman (1920-1975), tatăl lui Hasina și erou al războiului de eliberare împotriva Pakistanului din 1971, și au dărâmat-o cu un topor.