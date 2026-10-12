Doi cetăţeni turci, suspectați că au incendiat o stație Starlink din Polonia, au fost arestați în Germania

1 minut de citit Publicat la 22:47 12 Oct 2026 Modificat la 22:47 12 Oct 2026

Incendiul de la stația de sateliți de stat poloneză a izbucnit peste noapte. Foto: Captură X

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat, luni seară, că doi cetățeni turci au fost arestați în Germania în legătură cu un incendiu la o stație Starlink din Polonia. Incendiul, produs la sfârşitul lunii septembrie, a fost catalogat drept „un act de război hibrid”, au transmis AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Acţionând la solicitarea serviciilor poloneze, poliţia germană a reţinut doi cetăţeni turci suspectaţi că au incendiat o staţie Starlink în Mazovia”, a scris Tusk pe platforma X, adăugând că „este vorba de un nou act de război hibrid”.

„Cei doi suspecţi vor răspunde în faţa justiţiei din Polonia”, a adăugat el.

Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026

„Staţia, deţinută de compania de stat de telecomunicaţii Exatel, este utilizată pentru direcţionarea traficului de internet pe teritoriul Poloniei, inclusiv către Ucraina”, spune Krzysztof Gawkowski, ministrul responsabil cu Afacerile Digitale.

De asemenea, aceasta este utilizată de sistemele SpaceX care asigură conectivitatea prin intermediul terminalelor Starlink.

Atacul a avut loc în timpul nopţii, la sfârşitul lunii septembrie, iar staţia a rămas operaţională după incendiu. A doua zi, Gawkowski a declarat pentru postul public TVP Info că „acest act de sabotaj a vizat în mod deliberat scoaterea staţiei din funcţiune, perturbând astfel accesul la internet pentru diverse instituţii, inclusiv pentru armata ucraineană”.

Polonia, stat membru NATO şi al Uniunii Europene situat pe flancul estic al ambelor blocuri, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în 2022. Polonia a devenit principalul centru logistic pentru canalizarea ajutorului militar şi umanitar occidental către Kiev.

Luna trecută, Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei în războiul împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone şi rachete împotriva aliaţilor Kievului.