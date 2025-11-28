Țara în care doi foști președinți au fost condamnați în două zile: "Primul politician sărac" ar fi plănuit o lovitură de stat

2 minute de citit Publicat la 23:19 28 Noi 2025 Modificat la 23:25 28 Noi 2025

Peru a fost afectat de crize politice majore în ultimii ani. FOTO: Hepta

Fostul președinte peruan Pedro Castillo se numără printre cei doi foști lideri ai națiunii sud-americane condamnați la închisoare în două zile, potrivit BBC.

Liderul de stânga a primit joi o condamnare la 11 ani de închisoare pentru tentativă de desființare a Congresului peruan și de guvernare prin decrete în 2022. Tentativa de a da o lovitură de stat a eșuat, iar el a fost pus sub acuzare și arestat.

Pedro Castillo a fost găsit vinovat de „conspirație la rebeliune” de către Curtea Supremă, care a pronunțat sentința în același timp cu condamnarea sa.

Sentința lui Castillo vine la doar o zi după ce un alt fost președinte peruan, Martín Vizcarra, a primit o condamnare la 14 ani de închisoare pentru luare de mită în timp ce ocupa funcția de guvernator regional.

Politicianul centrist, care a susținut lupta împotriva corupției în timpul mandatului său, a fost găsit vinovat de luare de mită în timp ce era guvernator al regiunii Moquegua între 2011 și 2014.

Procurorii au declarat că a primit mită în valoare de peste 600.000 de dolari, de la companii de construcții care solicitau contracte pentru lucrări publice. Vizcarra și-a susținut întotdeauna nevinovăția.

Între timp, Curtea Supremă l-a achitat pe Castillo de alte două acuzații.

Numit primul președinte sărac al Peruului, Castillo, fost sindicalist și profesor de școală rurală, a ajuns la putere în 2021 pe fondul frustrării față de politica convențională.

Arestarea și punerea sa sub acuzare au declanșat proteste violente în 2022 în rândul clasei muncitoare rurale din care face parte. Protestele au fost reprimate brutal de forțele de securitate, soldate cu cel puțin 50 de morți.

Joi, zeci de susținători ai lui Castillo s-au adunat în fața închisorii în care este deținut pentru a aștepta verdictul.

Peru a fost afectat de crize politice majore în ultimii ani

Vizcarra și Castillo sunt cei mai recenți dintr-o serie de foști președinți peruani închiși pentru abateri.

Ollanta Humala, care a fost președintele națiunii între 2011 și 2016, a fost găsit vinovat de spălare de bani și condamnat la 15 ani de închisoare la începutul acestui an.

Între timp, Alejandro Toledo, care a guvernat statul între 2001 și 2006, a fost condamnat anul trecut la peste 20 de ani de închisoare pentru că a luat 35 de milioane de dolari (26 de milioane de lire sterline) în mită de la o companie de construcții.

În octombrie, ciocnirile dintre protestatarii antiguvernamentali și poliția antirevoltă din capitala Peru, Lima, s-au soldat cu un deces și peste 100 de răniți.

Protestele au avut loc după ce actualul președinte José Jerí a depus jurământul interimar în urma punerii sub acuzare a predecesoarei sale, Dina Boluarte.

Boluarte a fost demisă de parlamentari pe motiv de „incapacitate morală permanentă”, pe fondul creșterii ratelor criminalității în Peru.

Președinția sa a fost umbrită de mai multe anchete, inclusiv o anchetă de corupție numită „Rolexgate”, privind acuzațiile că ar fi acceptat ceasuri Rolex drept mită.