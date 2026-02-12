Doi israelieni au fost trimiși în judecată pentru că au folosit secrete militare ca să câștige peste 100.000 de euro din pariuri

1 minut de citit Publicat la 22:06 12 Feb 2026 Modificat la 22:06 12 Feb 2026

Sistemul israelian Iron Dome interceptează rachete deasupra orașului Sderot în data de 10 mai 2023. sursa foto: Hepta

Doi cetățeni israelieni au fost puși sub acuzare pentru că ar fi folosit informații militare clasificate pentru a paria asupra modului în care se vor desfășura evenimente viitoare, au anunțat, joi autoritățile, care vorbesc despre „infracțiuni grave de securitate”, relatează Euronews.

Potrivit unui comunicat comun al Ministerului israelian al Apărării, al serviciului intern de securitate Shin Bet și al poliției, un civil și un rezervist sunt suspectați că au plasat pariuri pe platforma americană de predicții Polymarket, mizând pe viitoare operațiuni militare, pe baza informațiilor la care rezervistul avea acces.

Biroul Procurorului General a decis inculparea celor doi în urma unei anchete comune care a dus la mai multe arestări.

Cei doi sunt acuzați, printre altele, de luare de mită și obstrucționarea justiției.

Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea celor implicați sau despre gradul și funcția rezervistului în cadrul armatei israeliene, dar au avertizat că astfel de fapte reprezintă un „risc real de securitate” pentru armată și pentru statul Israel.

Postul public israelian Kan a relatat anterior că pariurile au fost plasate în luna iunie, înaintea conflictului de 12 zile cu Iranul, iar câștigurile s-ar fi ridicat la aproximativ 126.000 de euro.

„Armata și serviciile de securitate ale Israelului tratează cu maximă seriozitate faptele imputate inculpaților și vor acționa ferm pentru a preveni și aduce în fața justiției orice persoană implicată în utilizarea ilegală a informațiilor clasificate”, se arată în comunicat.

Procuratura a precizat că cei acuzați vor rămâne în arest până la finalizarea procedurilor judiciare.

Piețele de predicție funcționează, în general, pe baza unor întrebări cu răspuns „da” sau „nu”, numite contracte pe evenimente, iar prețurile reflectă cât sunt dispuși participanții să plătească, indicând astfel probabilitatea percepută a producerii unui eveniment.

Utilizarea acestor platforme a crescut puternic în ultimii ani, însă, în pofida unor câștiguri spectaculoase, majoritatea participanților pierd bani în mod constant.

În Statele Unite, astfel de tranzacții sunt încadrate diferit față de formele tradiționale de jocuri de noroc, ceea ce ridică întrebări legate de transparență și riscuri.