Doliu în lumea artiștilor! Fusese premiat după 50 de ani de carieră

Foto: Harvey Sabinson/ Facebook

Lumea artiștilor de la Hollywood este în doliu. Vestea morții unui artist talentat și foarte apreciat în lumea întreagă a fost anunțată chiar în ziua de Florii. În presa de peste hotare a fost dezvăluită cauza morții, iar rudele, apropiații și fanii regretatului star au spus câte o rugăciune în memoria lui și au aprins candele pentru sufletul său.

Harvey Sabinson, agentul care este creditat cu montarea piesei lui Eugen Ionesco, ”Rinocerii”, pe Broadway a murit din cauze naturale la domiciliul său din Sarasota, Florida, anunță Hollywood Reporter. Regretatul artist avea 94 de ani și printre vedetele cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără Barbra Streisand, Neil Simon și producătorul David Merrick.



În 1961, la doi ani de la scrierea piesei, Sabinson este creditat cu premiera spectacolului ”Rinocerii”, de Eugen Ionesco la Longacre Theater, pe Brodway, cu Eli Wallach, Anne Jackson, Jean Stapleton și Zero Mostel, acesta din urmă primind un premiu Tony pentru interpretarea rolului Jean.

Sabinson a fost onorat după 50 de ani de carieră cu un premiu Tony onorific. Printre montările celebre de care este legat numele său se numără producțiile originale ale unor spectacole ca ”Finian’s Rainbow”, ”Guys and Dolls”, ”Gypsy”, ”Hello, Dolly!”, ca și zece montări ale unor texte de Neil Simon, de la ”Barefoot in the Park” la ”The Sunshine Boys”. Este cunoscut și ca producătorul care a adus la New York piese de Harold Pinter (The Caretaker) și Tom Stoppard (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead).