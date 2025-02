Donald Trump anunță că un acord pentru pacea în Ucraina este „aproape” și că vrea sa recupereze banii dați de SUA pentru Kiev

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că are de gând să obțină „pământuri rare, petrol, orice pot să le iau” de la Ucraina pentru ca SUA să-și recupereze „cele 350 de miliarde de dolari” pe care le-a trimis Ucrainei sub formă de ajutor militar și umanitar în timpul războiului din Ucraina. Președintele american a mai spus, în mod fals, că banii trimiși Ucrainei de Uniunea Europeană au fost „sub formă de împrumut” și că Europa „își primește banii înapoi, noi nu primim nimic”. Liderul de la Casa Albă l-a insultat direct și pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, pe care l-a numit „prost și incompetent” pentru că a ajutat Ucraina în timpul invaziei.

Președintele SUA a făcut declarațiile în finalul Conferinței Conservatoare pentru Acțiune Politică (CPAC), o organizație de a activiștilor conservatori americani, la care participă, politicienii republicani.

„Oamenii sunt uciși, tineri ruși și ucraineni, la un nivel nemaivăzut. Am vorbit cu președintele Putin. Discut cu președintele Zelenski, am discutat cu președintele Putin. Încerc să obțin banii înapoi, pentru că Statele Unite au dat 350 miliarde de dolari pentru că am avut un președinte prost și incompetent.

E mai rău, Europa le-a dat bani sub formă de împrumut, în timp ce noi le-am dat gratis.

Vreau să ne dea ceva pentru toți banii pe care i-am dat și o să încerc să termin războiul și să termin cu toată moartea de-acolo. Le cer pământuri rare, petrol, orice pot să le iau.

Dar ne simțim atât de proști – afectează Europa... nici măcar nu ne afectează pe noi. De ce nu a cerut Biden pentru egalizare? Europa ar trebui să dea mai mulți bani ca noi. Ei au dat bani ca împrumut, noi nu luăm nimic înapoi. Nu e corect. Vom vedea, dar cred că suntem foarte aproape de un acord”, a spus Donald Trump, la CPAC.

Pe lângă declarațiile despre Ucraina, Trump a mai vorbit despre subiecte variate - i-a atacat pe democrați, inclusiv pe predecesorul său și pe fosta sa contracandidată din 2024, i-a lăudat pe președinții Argentinei și Poloniei, Milei și Duda, și pe premierul slovac, Fico, toți prezenți în sală, sau a vorbit despre ce a făcut administrația sa în prima lună de mandat. El și-a lăudat activitatea, numind-o de mai multe ori „cea mai bună lună prezidențială din istorie” și susținând că l-a depășit „și pe George Washington”.