Donald Trump anunță tarife de 100% pentru țările europene care taxează serviciile digitale ale companiilor americane

Taxele pe serviciile online sunt frecvent impuse pentru a combate influența externă a marilor companii tehnologice și vizează frecvent marile companii americane, precum Apple, Amazon și Meta.

Promisiunea lui Trump de a majora tarifele amenință să complice negocierile comerciale cu Uniunea Europeană. Amenințarea lui Trump vine la o zi după ce statele membre ale UE au aprobat un acord care ar reduce tarifele la bunurile industriale americane și la unele produse agricole. În schimb, SUA ar plafona majoritatea tarifelor ale Uniunii Europene la 15%.

Pe lângă taxele propuse, UE a implementat diverse măsuri menite să combată influența excesivă a marilor companii de tehnologie, cum ar fi Legea privind piețele digitale, care permite autorităților de reglementare să stabilească reguli stricte de funcționare și să amendeze platformele mari.

Mai multe țări, inclusiv multe din afara Uniunii, au impus, de asemenea, taxe asupra serviciilor digitale, iar administrația Trump a folosit în mod repetat amenințări tarifare pentru a le presa să își schimbe comportamentul.

Anul trecut, Canada și-a retras taxa pe serviciile digitale din cauza amenințărilor făcute de președinte. Și, mai recent, a semnalat că și-ar putea revizui decizia de a solicita giganților de streaming online să plătească 15% din veniturile lor canadiene pentru susținerea conținutului regional.

Trump a amenințat anterior că va lua măsuri împotriva țărilor care implementează taxe digitale, argumentând că acestea vizează în mod nedrept companiile de tehnologie din SUA. La începutul acestei săptămâni, guvernul britanic și-a apărat utilizarea unor astfel de taxe.