Donald Trump, declarație ciudată despre aplicarea articolului 5 din Tratatul NATO: „Sunt mai multe moduri de a-l interpreta”

Donald Trump, președintele SUA. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump s-a exprimat marţi evaziv faţă de angajamentul său de a respecta articolul 5 din Tratatul NATO, care stabileşte principiul apărării colective în cazul unui atac asupra unui stat membru, deşi membrii Alianţei, cu excepţia Spaniei, au acceptat cererea sa de a-şi creşte bugetele apărării, relatează agenţiile AFP şi EFE, citat de Agerpres.



Întrebat la bordul avionului prezidenţial Air Force One, în drum spre summitul NATO ce are loc la Haga, asupra hotărârii sale de a aplica articolul 5, Trump a răspuns: "Depinde ce definiţie îi daţi. Sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5". "Sunt angajat să salvez vieţi şi securitatea şi vă voi da o definiţie exactă când ajung" la summit, a completat preşedintele american.



El le-a cerut anterior statelor NATO să-şi crească bugetele apărării la 5% din PIB, mult peste actualul angajament de 2% din PIB, nici acesta atins de 9 din cele 32 de state membre ale Alianţei, ameninţând că altfel Statele Unite nu-i vor apăra pe cei "rău-platnici".



Statele membre ale NATO, reunite acum la un summit la Haga, şi-au dat acordul asupra creşterii treptate a cheltuielilor de securitate astfel încât să atingă procentul de 5% din PIB până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% din PIB strict pentru apărare, plus alocarea a încă 1,5% din PIB pentru investiţii în sectoare conexe, precum infrastructura, apărarea cibernetică etc.



Spania, care a estimat că alocarea a 5% din PIB pentru apărare ar fi "disproporţionată, nenecesară" şi incompatibilă cu asigurarea prestaţiilor sociale, a obţinut o excepţie şi s-a angajat să aloce apărării 2,1% din PIB, "nici mai mult, nici mai puţin", potrivit premierului socialist spaniol Pedro Sanchez. În declaraţia dată presei la bordul Air Force One, Trump a criticat Spania pentru refuzul de a-şi creşte cheltuielile pentru înarmare şi a spus despre această ţară că "a devenit o problemă".