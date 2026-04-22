Donald Trump, dezvăluiri despre Tim Cook: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”

Donald Trump l-a lăudat pe Tim Cook, CEO-ul în retragere al Apple, într-o postare lungă pe Truth Social în care a dat detalii despre relația dintre cei doi. Președintele american a spus despre Cook că este „un tip incredibil”, pe care l-a ajutat atunci când a apelat la el. Donald Trump a dezvăluit că a fost flatat când a fost sunat pentru prima dată de șeful Apple ca să fie „pupat în fund”, o postare emblematică pentru modul în care directorii marilor companii de tehnologie intră în grațiile președintelui SUA și pot încheia înțelegeri cu administrația, comentează CNBC.

„Pentru mine, totul a început cu un apel telefonic de la Tim, la începutul primului meu mandat. Avea o problemă destul de mare pe care doar eu, ca președinte, o puteam rezolva”, a scris Trump.

Președintele american a continuat: „Când am primit apelul, am spus: wow, e Tim Apple (Cook!) care sună, cât de tare e asta? Am fost foarte impresionat de mine însumi că șeful Apple mă suna ca să mă pupe în fund.”

Postarea este emblematică pentru dinamica relațiilor de la Casa Albă sub Trump. Liderii din mediul de afaceri au arătat uneori disponibilitatea de a-l flata pe președinte pentru a-și promova interesele.

Daniel Weiner, director al programului pentru alegeri și guvernare la Brennan Center for Justice, a spus că postarea lui Trump oferă o imagine asupra „abordării sale vădit tranzacționale și, de asemenea, profund personalizate a guvernării.”

„Este ideea că se așteaptă ca directorii unor companii puternice să-l sune pur și simplu și să-i aducă omagii, iar în schimb să primească favoruri”, a spus Weiner. „Poate că așa a funcționat guvernarea în realitate în anumite momente din istoria noastră, dar cu siguranță nu a fost niciodată idealul. Iar acum este cumva prezentat ca model.”

Cook, care se retrage după aproape 15 ani în funcție, a fost deosebit de eficient în gestionarea relației cu administrația.

Gene Munster, partener general la Deepwater Asset Management, a spus că Cook a acționat „mai degrabă ca președintele unei țări decât al unei companii”.

„Cook a făcut o treabă incredibilă pe partea geopolitică”, a spus Munster. „Următoarea frontieră pentru o companie tech de succes este mult mai amplă decât geopolitica. Este vorba despre a reuși în AI.”

Tim Cook a apelat direct la Trump în timpul primului și celui de-al doilea mandat pentru a influența politici privind taxele, tarifele și alte aspecte care afectează producătorul de iPhone.

Aceste demersuri au funcționat adesea. Anul trecut, Cook a obținut o scutire de la tarifele extinse impuse de Trump pentru telefoane, computere și cipuri, esențiale pentru profitul Apple. Trump a recunoscut că „l-a ajutat pe Tim Cook” în această privință, deși Casa Albă a negat că ar acorda favoruri unor companii specifice.

„În cei cinci ani ai mei ca președinte, Tim mă suna, dar nu prea des, iar eu îl ajutam unde puteam”, a scris Trump marți.

„Ani mai târziu, după 3 sau 4 MARI AJUTOARE, am început să le spun oamenilor, oricui voia să asculte, că tipul ăsta este un manager și un lider uimitor”, a adăugat președintele american.

În unele cazuri, Cook a mers dincolo de apeluri telefonice pentru a face apel la Trump. În august, i-a oferit lui Trump o statuie din aur de 24 de karate și sticlă, inscripționată cu „Made in U.S.A.”, în timp ce Apple anunța un angajament suplimentar de 100 de miliarde de dolari pentru producția în SUA.

John Ternus, în prezent vicepreședinte senior pentru ingineria hardware, va prelua conducerea Apple la 1 septembrie, iar Cook va deveni președinte executiv. Apple a sugerat că va continua să profite de abilitatea lui Cook de a gestiona relațiile cu politicienii.

„Cook va contribui la anumite aspecte ale companiei, inclusiv la relațiile cu factorii de decizie din întreaga lume”, a transmis Apple într-un comunicat de presă.

Liderii din Silicon Valley s-au înghesuit să intre în grațiile președintelui

Perspectiva directă a lui Trump asupra modului în care Cook i-a câștigat favorul vine în contextul în care alți lideri din Silicon Valley au urmat un model similar.

Directori din Amazon, Apple, Google și Meta au luat masa cu Trump în timpul primului și celui de-al doilea mandat. De asemenea, au donat milioane pentru fondul de inaugurare și pentru sala de bal de 300 de milioane de dolari planificată la Casa Albă.

Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a cheltuit peste un sfert de miliard de dolari pentru a-l readuce pe Trump la Casa Albă. El a preluat și conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, o inițiativă de reducere a aparatului federal.

În ciuda unui conflict public legat de „marele și frumosul proiect de lege” de buget al lui Trump, Musk a rămas apropiat de președinte. A participat la o cină la Casa Albă cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în noiembrie și, potrivit relatărilor, a participat la un apel telefonic din martie între Trump și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

O cină la Casa Albă cu directori ai marilor companii de tehnologie, în septembrie anul trecut, a atras critici după ce participanții l-au lăudat pe rând pe Trump.

După eveniment, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a fost surprins pe un microfon deschis deferindu-se lui Trump în privința modului de prezentare a planurilor de investiții ale companiei, după ce spusese că Meta va investi „cel puțin 600 de miliarde de dolari până în 2028 în SUA.”

Câteva momente mai târziu, Zuckerberg i-a spus lui Trump, care stătea lângă el: „Îmi pare rău, nu eram pregătit… nu eram sigur ce cifră voiați să folosesc.”

Ulterior, Zuckerberg a explicat într-o postare pe Threads că era confuz, deoarece Meta analiza dacă să investească „și mai mult” în SUA după 2028. „Nu eram sigur la ce cifră se referea, așa că am menționat suma mai mică până în 2028 și am clarificat ulterior”, a scris el.

Intel a urmat exemplul lui Cook după ce Trump a cerut demisia CEO-ului său, Lip-Bu Tan, în urma unor informații despre legături cu China. După o întâlnire directă la Casa Albă, Trump l-a numit „un succes”.

Săptămâna următoare, guvernul SUA a achiziționat o participație de 10% în Intel printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari, provenită din granturi CHIPS Act și fonduri pentru producția de semiconductori.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI și donator al campaniei lui Biden din 2024, a fost un critic al lui Trump care și-a schimbat poziția în 2025. El a scris pe X în ianuarie acel an: „urmărindu-l mai atent recent pe @potus, mi-am schimbat cu adevărat perspectiva despre el.”

Ulterior, în 2025, Trump a emis un ordin executiv amplu care a blocat multe reglementări la nivel de stat privind inteligența artificială, o victorie majoră pentru Altman și alți lideri din industrie.

Altman a apărut alături de Trump la mai multe anunțuri importante din domeniul AI, inclusiv inițiativa Stargate și un proiect din Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, startup-ul său a obținut un contract cu Pentagonul pentru implementarea unor sisteme AI avansate în medii clasificate, la câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră.

Greg Brockman, cofondator și președinte OpenAI, ar fi donat 25 de milioane de dolari către campania electorală a lui Donald Trump.

Amazon și fondatorul său, Jeff Bezos, s-au apropiat de Trump în al doilea mandat, în contrast puternic cu primul mandat, când Trump critica frecvent compania. Ulterior, Trump l-a descris pe Bezos drept „excelent” și „un tip bun” după ce acesta a dat asigurări că Amazon nu va afișa suprataxe legate de tarife.

Amazon a fost criticată și pentru investiția de 75 de milioane de dolari în documentarul „Melania”, despre prima doamnă, produs de Amazon MGM Studios, considerată de unii legislatori drept o schemă de tip „pay-to-play”. Compania a susținut că nu a făcut nimic „nepotrivit”.