Donald Trump îi interzice lui Netanyahu să anexeze Cisiordania. "E destul, e timpul să se oprească"

Declarațiile au venit chiar în timp ce Netanyahu sosea la New York, unde urmează să susțină un discurs la ONU vineri. sursa foto: Getty

Declarația șoc a președintelui american ar putea să spulbere visul aliaților de extremă dreapta ai premierului Netanyahu și să pună în pericol coaliția acestuia. Trump a mai spus că un acord pentru Gaza este „aproape” gata, dar că trebuie să se întâlnească mai întâi cu Netanyahu.

În primele sale comentarii publice pe acest subiect, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, scrie The Times of Israel.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu se va întâmpla”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, fiind întrebat să confirme relatările potrivit cărora le-ar fi transmis liderilor arabi și musulmani această poziție în cadrul unei întâlniri multilaterale desfășurate marți, la marginea Adunării Generale a ONU.

Trump a subliniat că a discutat despre această chestiune și cu premierul Benjamin Netanyahu.

„Nu permit Israelului să anexeze Cisiordania”, a repetat Trump. „A fost destul. E timpul să ne oprim acum.”

Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia se numără printre țările care au recunoscut în ultimele zile statul palestinian, într-un efort de a menține în viață perspectiva unei soluții cu două state. Israelul a condamnat aceste decizii.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Times of Israel că administrația Trump avertizase deja, în privat, Israelul să nu meargă înainte cu anexarea, după deciziile recente ale mai multor state occidentale de a recunoaște Palestina. Totuși, la Ierusalim avertismentul nu a fost perceput ca „sfârșitul discuției”, iar Netanyahu plănuia să abordeze subiectul în întâlnirea cu Trump de săptămâna viitoare, la Casa Albă.

Chiar dacă avertismentul fusese transmis anterior, faptul că Trump a făcut publică poziția sa este de natură să tempereze așteptările liderilor coloniștilor, care atinseseră cote record după realegerea lui, sperând că Israelul își va îndeplini în sfârșit visul de a anexa teritoriul.

Fără sprijinul SUA, șansele Israelului de a merge înainte cu anexarea sunt mult reduse, mișcarea pierzându-și relevanța fără susținerea celei mai importante puteri mondiale și riscând un uriaș val de reacții internaționale. Un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite avertizase recent că anexarea ar fi o „linie roșie” care ar marca „sfârșitul” integrării regionale.

Anunțul lui Trump ar putea crea și probleme interne guvernului Netanyahu, ale cărui partide partenere de extremă dreapta au făcut din anexare un obiectiv central și ar putea fi tentate să iasă din coaliție dacă proiectul devine imposibil.

„Aproape” de un acord în Gaza

Tot joi, Trump a declarat că SUA sunt „aproape de a ajunge la un acord” pentru Fâșia Gaza, după o întâlnire multilaterală pe care a descris-o drept „grozavă”, cu liderii a opt țări arabe și musulmane, la New York.

„Trebuie să mă întâlnesc cu Israelul. Ei știu ce vreau. Cred că putem rezolva problema asta. Sper să putem. Mor prea mulți oameni”, a spus Trump, sugerând că este pregătit să exercite presiuni asupra lui Netanyahu la întâlnirea de luni, la Washington.

Netanyahu și ministrul pentru afaceri strategice, Ron Dermer, au discutat deja cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, despre eforturile de a pune capăt războiului și de a elibera ostaticii din Gaza. Netanyahu urmează să vorbească vineri la Adunarea Generală a ONU, la ora locală 16:00.

„Vrem să aducem ostaticii acasă. Îi vrem pe toți, odată”, a subliniat Trump.

Echipa lui Trump promovează un plan în 21 de puncte pentru încheierea războiului din Gaza și instituirea unui organism administrativ non-Hamas care să conducă teritoriul. Planul, realizat cu implicarea lui Jared Kushner și a fostului premier britanic Tony Blair, ar urma să ofere un cadru de tranziție până când Autoritatea Palestiniană reformată va putea prelua conducerea.

Unele state arabe ar urma să contribuie financiar la reconstrucția Fâșiei Gaza. Totuși, Netanyahu este incomod cu ideea că Hamas nu ar fi obligată să se dezarmeze înainte de încheierea conflictului și că noul mecanism de guvernare ar fi sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU.

Proteste și tensiuni la New York

În timp ce Netanyahu se află la New York, un grup de israelieni anti-guvern a protestat în fața hotelului său, cu pancarte pe care scria „Salvați Israelul de Netanyahu”, „Opriți războiul” și „Eliberați-i pe toți”.

Misiunea palestiniană la ONU face apel la un boicot al discursului lui Netanyahu de vineri, sperând că i se vor alătura țări arabe, africane și chiar europene. În paralel, grupuri pro-palestiniene non-evreiești au anunțat un protest de amploare la sediul ONU.