Donald Trump Jr. îl atacă pe Joe Biden după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer: „Când avea demență, toți spuneau că e lucid”

Donald Trump jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump, a atacat familia Biden după ce fostul președinte american a anunțat că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată.

La câteva ore după ce fostul președinte și-a anunțat diagnosticul, Trump jr. a distribuit o postare pe Twitter care a părut să sugereze că Biden suferea de mai multă vreme de această boală, dar că ea a fost ascunsă.

„Ce vreau eu să știu cum doamna doctor Jill Biden nu a văzut cancerul cu metastază sau vorbim de o nouă mușamalizare???”, a scris Trump jr., referindu-se la soția fostului președinte, Jill.

Fosta primă doamnă a SUA are un doctorat în științele educației, însă fiul lui Trump pare să creadă că ea este medic.

Trump jr. nu s-a oprit din aceste comentarii și a continuat, răspunzând unui alt utilizator care a scris:

„Acesta este un efort de a băga sub preș faptul că Joe conducea țara deși era o legumă”.

Trump jr. a răspuns: „Cu siguranță”.

Fiul președintelui Trump a continuat să-și susțină teoria conspirației și la câteva zile după, într-un mesaj mai lung pe Twitter în care a criticat starea cognitivă a lui Joe Biden.

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p

„Joe spune că a avut cancer acum doi ani și toată lumea a zis că e o gafă. Când avea în mod clar demență, toată lumea a spus că e lucid. Acum că nu mai e util pentru nimeni, toți sunt șocați că nu știau. Toată lumea a fost implicată în mușamalizare. Cine conducea țara? Avem nevoie ca ei să-și asume responsabilitatea”, a spus Donald Trump jr.

„Săptămâna trecută, președintele Joe Biden a fost consultat pentru descoperirea unui nou nodul prostatic, după ce a prezentat simptome specifice.

Vineri, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, caracterizat printr-un scor Gleason de 9 (Grupa 5) cu metastaze osoase.

Deși aceasta reprezintă o formă mai agresivă a bolii, cancerul pare a fi sensibil la hormoni, ceea ce permite un management eficient.

Președintele și familia sa analizează opțiunile de tratament împreună cu medicii”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții fostului președinte.

Conform Cancer Research UK, un scor Gleason de 9 înseamnă că celulele canceroase „arată foarte anormal” și că boala „este probabil să se dezvolte rapid”.

Fostul președinte american a publicat un mesaj de speranță și recunoștință pe Twitter după ce oamenii i-au transmis mesaje de susținere în urma anunțului că e bolnav.

„Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, eu și Jill am învățat că suntem cei mai puternici în locurile rănite. Vă mulțumim pentru că ne-ați întărit cu dragoste și sprijin", a scris Biden într-un mesaj postat pe Twitter, alături de o fotografie în care apare alături de soția sa, Jill Biden, și de pisica familiei.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU