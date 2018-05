Donald Trump, poziție de forță față de Coreea de Nord

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că încă nu este clar dacă summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totuşi loc şi a spus că va continua să insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relatează Reuters.



'Vom vedea', le-a spus Trump ziariştilor în Biroul Oval, întrebat dacă preconizatul summit va mai avea loc.



'Nicio decizie, nu am fost înştiinţaţi deloc ... Nu am văzut nimic, nu am auzit nimic', a spus el.



Phenianul nu vrea să fie constrâns să renunţe în mod unilateral la arsenalul său nuclear şi a denunţat miercuri exerciţiile militare comune între Statele Unite şi Coreea de Sud, potrivit Le Figaro. Regimul nord-coreean a ameninţat miercuri că va anula summitul prevăzut la 12 iunie cu liderul american Donald Trump în Singapore dacă Washingtonul îşi menţine cerinţele pe care le consideră dezechilibrate. Dacă Washingtonul 'ne cere să renunţăm unilateral la arma nucleară, nu vom mai avea niciun interes pentru discuţii şi va trebui să reconsiderăm dacă să acceptăm viitorul summit între Coreea de Nord şi SUA', a declarat ministrul adjunct de externe nord-coreean Kim Kye Gwan, citat de agenţia oficială de presă KCNA.