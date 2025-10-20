Donald Trump publică un videoclip generat de IA în care bombardează cu noroi protestatarii

Președintele republican a distribuit aceste videoclipuri pe rețelele sociale fără a face vreun comentariu despre demonstrațiile „Fără Regi” / sursă foto: captură video CNN-News 18

Președintele republican al SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligența Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns la protestele masive pe care adversarii săi simpatizați ai opoziției democrate care-l acuză de autoritarism le-au desfășurat sâmbătă sub sloganul „Fără Regi”, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

În primul dintre aceste videoclipuri, distribuit pe contul său de pe platforma Truth Social, Trump poartă o coroană pe cap în timp ce pilotează un avion de luptă inscripționat cu „Regele Trump” și care lansează din aer ceea ce par a fi excremente cu care bombardează protestatarii.

Într-un alt videoclip distribuit tot de Trump și de asemenea generat de Inteligența Artificială, el își pune pe cap o altă coroană regală, în timpul unei ceremonii de inaugurare ca rege, la care poartă un veșmânt regal și mânuiește o sabie, iar în plan secund apar mai multe persoane, printre care fosta președintă democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi.

Președintele republican a distribuit aceste videoclipuri pe rețelele sociale fără a face vreun comentariu despre demonstrațiile „Fără Regi”, la care, potrivit organizatorilor, au participat în total circa șapte milioane de persoane în peste 2.500 de orașe și municipalități din toate cele 50 de state ale SUA, inclusiv în metropole precum New York, Washington și Miami.

Aceasta a fost a doua ediție a mobilizării „Fără Regi”, după cea din 14 iunie, care a coincis cu ziua de naștere a președintelui și care, tot potrivit organizatorilor, a atras atunci circa cinci milioane de participanți.

Noua zi de proteste a avut loc într-un climat de tensiune politică marcat de decizia lui Trump de a desfășura armata în mai multe orașe guvernate de opoziția democrată pentru a combate criminalitatea și a sprijini activitatea poliției imigrației (ICE), instituție care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului președinte democrat Joe Biden și care a alimentat infracționalitatea.

Numele mișcării „Fără Regi” face aluzie la percepția că președintele Trump acționează ca un monarh și amintește că Statele Unite au fost fondate în 1776 pe baza respingerii puterii absolute a unui suveran.