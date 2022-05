Mașina de propagandă a Rusiei renunță la aparențe: "Donald Trump, îți mulțumim foarte mult!"

Politologul rus Dmitri Kulikov a prezentat acest scenariu la postul TV Russia 1.

"Sunt sigur că în 2012 s-a luat decizia de a ne distruge. O decizie luată de același grup de care aparține Joe Biden. (Biden) a spus că Putin nu are dreptul să candideze pentru a fi reales, iar Putin i-a respins această cerere și totul s-a decis din acel moment.

Și ar fi funcționat, dacă nu ar fi intervenit Trump. Trump ne-a dat patru ani. Mulțumim foarte mult! A avut loc o 'defecțiune' care a durat patru ani", a spus Kulikov.

Meanwhile on Russian state TV: Political Scientist Dmitry Kulikov argued that Joe Biden has been trying to overthrow Putin since 2012. He claimed, Biden's plan to use Ukraine to destroy Russia might have worked—if not for Trump: "Trump gave us those 4 years. Thank you very much." pic.twitter.com/sAqCzvPeC8