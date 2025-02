Donald Trump s-a răzgândit și spune că nu-l va deporta pe prinţul Harry: "Are destule probleme cu soţia"

În campania electorală, Trump a susţinut că Prinţul Harry nu ar fi trebuit să primească permis de şedere din cauza trecutului său cu drogurile. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit într-un interviu că nu plănuieşte să îl deporteze pe Prinţul Harry. În timpul declaraţiile oferite, liderul de la Casa Albă a făcut o precizare care a stârnit din nou controverse în legătură cu dificultăţile care ar exista în mariajul fiului mai mic al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Trump a spus că Prinţul Harry "are destule probleme cu soţia". În prezent, cuplul regal locuieşte în Montecito, California.

Anunţul lui Donald Trump i-a surprins pe mulţi specialişti, întrucât, în campania electorală, el a susţinut că Prinţul Harry nu ar fi trebuit să primească permis de şedere din cauza trecutului său cu drogurile, recunoscut în memoriile sale, a scris publicaţia The New York Post. În plus, preşedintele Statelor Unite a acuzat în cursul anului trecut Administraţia Joe Biden că l-a "protejat pe Harry" şi a promis la acea vreme că nu va face la fel dacă va câştiga Casa Albă.

Vestea privind actuala decizie a fost dată de Donald Trump în cadrul unui interviu oferit în acest weekend pentru The New York Post. La un moment dat, el l-a lăudat pe fratele mai mare al Prinţului Harry. Conform sursei citate, a afirmat despre Prinţul William că este un "tânăr minunat". Liderul de la Casa Albă şi fiul cel mare al Regelui Charles s-au întâlnit în privat în urmă cu două luni la Paris, cu ocazia ceremoniei de redeschidere a Catedralei Notre-Dame.

"Nu vreau să fac asta. O să-l las în pace. Are destule probleme cu nevasta. E groaznică", a declarat preşedintele american pentru The New York Post.

În trecut, cuplul regal format din Meghan Markle şi Prinţului Harry şi-a exprimat dezaprobarea faţă de Donald Trump. Fosta actriţă l-a numit pe preşedintele american drept un "misogin" şi l-a caracterizat ca fiind "diviziv". Declaraţiile vedetei au fost făcute în timpul cursei prezidenţiale din 2016 şi nu au rămas fără ecou. Politicianul a transmis la acea vreme că afirmaţiile soţiei Prinţului Harry sunt "urâte".

În 2023, Donald Trump i-a spus lui Hugh Hewitt, prezentator de radio: "Nu mi-a plăcut ideea că ei (n.r.: Prinţul Harry şi Meghan Markle) beneficiază de securitatea SUA când vin aici".

Meghan Markle a devenit soţia Prinţului Harry în 2018 şi au împreună doi copii: Prințul Archie, în vârstă de 5 ani, și pe Prințesa Lilibet, de 3 ani.