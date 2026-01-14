Donald Trump și-a făcut un nou prieten neașteptat. Cine este adversarul cu care președintele SUA vorbește des prin mesaje pe telefon

Donald Trump, președintele SUA Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, are un neașteptat partener de discuții prin mesaje text pe telefon – primarul New York-ului, Zohran Mamdani, odinioară unul dintre cei mai duri adversari politici ai săi. Conform unor surse Axios, familiarizate cu situația, liderul de la Casa Albă și primarul Mamdani discută constant prin mesaje pe telefon.

Axios scrie că relația dintre Mamdani și Trump rămâne una bună după întâlnirea din Biroul Oval, în luna noiembrie, când cei doi rivali și adversari politici au avut o discuție agreabilă, iar Trump l-a lăudat constant pe Mamdani.

Anterior, președintele SUA îl acuzase pe primarul new-yorkez că este „comunist” și l-a amenințat cu represalii politice, în timp ce Mamdani l-a numit „fascist” pe președintele SUA și i-a criticat constant declarațiile și acțiunile.

Conform surselor Axios, discuțiile Trump-Mamdani prin mesaj au îceput imediat după ce cei doi au făcut schimb de numere de telefon, după întâlnirea din noiembrie.

Trump a părut să aibă o afinitate personală față de Mamdani la întâlnirea de la Casa Albă, lăudându-l pe primarul democrat și spunând că intenționează să-l „ajute” în conducerea celui mai mare oraș din SUA.

Trump însuși este originar din New York.

După întâlnirea din noiembrie, contactele publice ale celor doi au fost limitate – Mamdani a anunțat că l-a sunat pe Trump să-i spună că nu e de acord cu intervenția americană în Venezuela.