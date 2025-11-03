Donald Trump spune cum l-ar putea convinge pe Putin să încheie războiul „în câteva luni”: „L-am tratat diferit”

1 minut de citit Publicat la 11:59 03 Noi 2025 Modificat la 11:59 03 Noi 2025

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump susține că va putea pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei deoarece Putin ar dori să „facă afaceri” cu Statele Unite. Trump spune că acest lucru s-ar putea întâmpla în „câteva luni”.

Întrebat, într-un interviu pentru CBS News, dacă este posibil să se încheie războiul „în câteva luni”, Trump și-a exprimat încrederea că acest lucru s-ar putea întâmpla. „Cred că vom ajunge acolo, da”, a spus Trump.

Președintele SUA consideră că dorința liderului Kremlinului de a stabili relații economice cu Statele Unite ar putea încuraja Rusia să încheie pacea.

„Cred că el (Putin – ed.) chiar vrea să facă afaceri cu SUA”, a spus Trump.

Președintele SUA a menționat că a încheiat deja 8 conflicte, iar în 60% din cazuri acest lucru a fost realizat prin amenințarea cu tarife vamale pentru a forța țările să înceteze ostilitățile. Trump a admis însă că aceste amenințări nu l-au ajutat până acum să rezolve și războiul din Ucraina.

„L-am tratat diferit pentru că, pe de o parte, nu facem prea multe afaceri cu Rusia, știi? Și cred că i-ar plăcea să facă. Cred că vrea să vină și vrea să facă comerț cu noi și vrea să câștige mulți bani pentru Rusia, și cred că asta e minunat. Asta îmi place”, a spus președintele american.

De asemenea, Donald Trump a declarat că nu ia în considerare să ofere rachete Tomahawk Ucrainei pentru efectuarea de atacuri în interiorul Rusiei, cel puțin deocamdată.

„Nu, nu chiar... lucrurile se pot schimba, dar în acest moment nu îmi schimb opțiunea”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului la Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare o înțelegere pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.