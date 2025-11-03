Donald Trump anunță că nu va oferi, deocamdată, rachete Tomahawk Ucrainei: “Lucrurile se pot schimba”

2 minute de citit Publicat la 09:22 03 Noi 2025 Modificat la 09:25 03 Noi 2025

Donald Trump spune "nu, deocamdată" furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. FOTO: Hepta

Donald Trump a declarat că nu ia în considerare să ofere rachete Tomahawk Ucrainei pentru efectuarea de atacuri în interiorul Rusiei, cel puțin deocamdată, potrivit The Independent.

„Nu, nu chiar... lucrurile se pot schimba, dar în acest moment nu îmi schimb opțiunea”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului la Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare o înțelegere pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Trump a abordat public ideea de a furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, spunând că Volodimir Zelenski ar dori ca el să adauge rachete Tomahawk la arsenalul Kievului. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, suficientă pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de examinare și că depinde de SUA să decidă.

Pentagonul a dat undă verde pentru furnizarea rachetelor Tomahawk

Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care s-a aflat că Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar avea un impact negativ asupra stocurilor americane.

Deși Pentagonul nu are îngrijorări cu privire la stocurile de rachete, oficialii americani din domeniul apărării încă se confruntă cu modul în care Ucraina s-ar antrena și ar folosi aceste rachete, au declarat oficialii. Există încă mai multe probleme operaționale care ar trebui rezolvate pentru ca Ucraina să poată utiliza rachetele eficient, au adăugat sursele.

O întrebare nerezolvată este cum ar lansa Ucraina rachetele dacă SUA le-ar furniza. Rachetele Tomahawk sunt cel mai frecvent lansate de pe nave de suprafață sau submarine, dar Marina Ucrainei este grav epuizată, așa că rachetele ar trebui probabil lansate de pe uscat. Corpul și Armata Pușcașilor Marini au dezvoltat lansatoare terestre care ar putea fi furnizate Ucrainei.

Situație dificilă pe front

Volodimir Zelenski a dezvăluit că Rusia a adunat aproximativ 170.000 de soldați în regiunea estică Donețk, cu scopul de a cuceri fortăreața strategică Pokrovsk, într-un efort semnificativ pentru o victorie pe câmpul de luptă.

Zelenski a descris situația din Pokrovsk ca fiind „dificilă”, respingând în același timp afirmațiile recente ale Rusiei conform cărora orașul devastat este încercuit după un an de lupte intense.

El a recunoscut că unele unități rusești s-au infiltrat, dar a susținut că apărătorii ucraineni „îi elimină” în mod activ.

„Sunt ruși în Pokrovsk”, a declarat Zelenski la o conferință de presă de la Kiev. „Sunt distruși, distruși treptat, pentru că trebuie să ne păstrăm personalul”, a spus el.