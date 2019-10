Donald Trump: Turcii şi kurzii aveau nevoie „să se ciondănească ca nişte copii”

Preşedintele american Donald Trump a salutat joi seara acordul de încetare a focului anunţat în Siria, explicând că el a decis cu bună ştiinţă să-i lase pe turci şi kurzi să se lanseze în această bătălie feroce, pentru că aceştia erau „ca nişte copii” care aveau nevoie „să se ciondănească”.

„Nu a fost ceva convenţional ceea ce am făcut. Am spus: au nevoie să se bată puţin. Ca nişte băieţandri, trebuie lăsaţi să se încaiere puţin şi apoi despărţiţi”, a spus Trump în timpul unui miting la Dallas, în Texas.

Brett McGurk, fost trimis special al preşedinţiei americane pe lângă coaliţia anti-Stat Islamic, a calificat remarcile preşedintelui Trump drept „obscene şi ignorante”.



This is an obscene and ignorant statement. 200k innocent people displaced. Hundreds dead. Credible reports of war crimes. ISIS prisoners escaping. US evacuating and bombing its own positions or handing them to Russia. Two kids in a lot? https://t.co/rMJVcvOmFI