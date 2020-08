Donald Trump va pierde alegerile! Cine va fi noul președinte al SUA! Previziunea profesorului Lichtman, care nu a greșit niciodată câștigătorul în 30 de ani

Ei bine, acum celebrul profesor de istorie este convins că actualul președinte al SUA va pierde în fața contracandidatului său. A spus-o clar într-un interviu acordat CNN. Donald Trump nu va mai ajunge anul acesta la Casa Albă. „Am 73 de ani. Dar de fiecare dată, fără excepție, am emoții”, a spus el pentru postul american de televiziune.

Algoritmul lui Allan Lichtman are la bază 13 criterii foarte interesante. Această metodă unică în lume a fost elaborată de fapt în anul 1981 împreună cu un specialist rus în matematică și geofizică, Vladimir Keilis-Borok. Acesta era considerat cel mai bun expert mondial în prezicerea cutremurelor și tocmai de aceea americanul a apelat la el pentru perfecționarea algoritmului gândit de el.

Algoritmul folosește 13 „Chei către Casa Albă”, care iau în calcul factori precum economia, nemulțumirea socială, performanța, scandalurile, dar și carisma personală. El unește toate acesta în ceea ce numește pe scurt „tabloul mare”.

De ce va pierde Donald Trump alegerile în SUA

Donald Trump a postat pe Twitter în urmă cu câteva zile un mesaj prin care solicita amânarea alegerilor de pe 3 noiembrie, ceea ce arată că actualul președinte al SUA are semnale că ar putea pierde scaunul de la Casa Albă. Doar că ceilalți lideri din jurul său nu l-au susținut în această idee.

Profedorul Lichtman și-a folosit așadar din nou algoritmul pentru a determina cine va fi viitorul președinte al SUA: republicanul Donald Trump sau democratul Joe Biden, fost vicepreședinte al SUA în mandatele lui Barack Obama, iar rezultatul cert a fost ca Donald Trump va pierde.

Care sunt cele 13 chei pe care le folosește mereu Allan Lichtman

1. La alegerile de la jumătatea mandatului (alegerile pentru reînnoirea unei părți a Congresului, care au loc la doi ani de la alegerea președintelui SUA), partidul respectivului candidat câștigă mai multe locuri în Camera Reprezentanților decât la precedentul scrutin.

2. Nu are adversari puternici în cursa pentru obținerea nominalizării din partea partidului.

3. Președintele în exercițiu provine din partidul candidatului.

4. Nu există un al treilea partid sau o campanie independentă semnificativă.

5. Economia, pe termen scurt, nu este în recesiune în timpul campaniei electorale.

6. Creșterea economică pe cap de locuitor în timpul mandatului președintelui în funcție este aceeași sau mai mare decât media creșterii economice din precedentele două mandate.

7. Administrația în exercițiu face schimbări majore în politica internă.

8. Nu sunt proteste sociale semnificative în timpul mandatului actualului președinte.

9. Administrația în exercițiu nu este marcată de vreun scandal major.

10. Actuala administrație nu face greșeli majore în politica militară și cea externă.

11. Administrația în exercițiu are un succes major în politica militară sau cea externă.

12. Candidatul are carismă sau este un erou național.

13. Contracandidatul său nu este carismatic sau un erou național.

În cazul în care există cel puțin șase din cele 13 enunțuri marcate cu fals, înseamnă că președintele în funcție va pierde.

Iată cum arată algoritmul lui Lichtman aplicat pe cazul Trump

1. Nu există un al treilea candidat.

Allan Lichtman: Chiar dacă rapperul Kanye West și-a anunțat candidatura, este o cursă pentru două partide, iar impactul este nesemnificativ

2. Economia pe termen scurt este puternică.

Allan Lichtman: Pandemia a dus economia în recesiune. Deci fals.

3. Creșterea economică pe termen lung a fost cel puțin la fel de mare în timpul acestui mandat prezidențial ca în cele două mandate anterioare.

Allan Lichtman: Pandemia a provocat o scădere dramatică a PIB-ului în 2020, astfel că afirmația a devenit falsă.

4. Casa Albă a adus schimbări majore politicilor naționale.

Allan Lichtman: Prin tăierile de taxe și prin decretele sale, Donald Trump a schimbat în mod fundamental politicile perioadei Obama, deci „adevărat”.

5. Nu există tulburări sociale în timpul mandatului.

Allan Lichtman: Au fost tulburări sociale semnificative pe străzi, cu suficiente acte de violență pentru a amenința ordinea socială, deci „fals”.

6. Casa Albă este nepătată de scandaluri.

Allan Lichtman: Cheia mea preferată. După cum am prezis, Trump a fost pus sub acuzare. În plus, a fost implicat în destule alte scandaluri. Așadar, „fals”.

7. Candidatul care deține în prezent funcția este carismatic.

Allan Lichtman: Donald Trump este un mare showman. Dar este pe placul doar a unei mici părți a populației. Prin urmare, „fals”.

8. Contracandidatul nu este carismatic.

Allan Lichtman: Biden este o persoană decentă, empatică, dar nu este o persoană care să inspire sau carismatică. Deci, „adevărat”.

Aceasta înseamnă că...

Allan Lichtman: Cheile aratp că Donal Trump va pierde Casa Albă, ceea ce înseamnă că viitorul președinte va fi Joe Biden.