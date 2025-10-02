Donald Tusk: „Este războiul nostru, dacă Ucraina pierde, atunci este eșecul nostru”

Donald Tusk a afirmat că Europa este mult mai puternică decât Rusia. Foto: Getty Images

Donald Tusk a spus, la summitul de la Copenhaga, că războiul Ucrainei este războiul Europei, iar înfrângerea Kievului va atrage sfârșitul Europei așa cum o știm astăzi. Premierul Poloniei a fost în asentiment cu premierul danez, afirmând că deși liderii folosesc cuvinte mai blânde precum „agresiunea Rusiei”, adevărul este că Europa e în mijlocul unui război.

Tusk a spus că pentru Polonia războiul nu este un concept „abstract”, deoarece au existat tentative multiple ale Belarusului de a încălca granițele Poloniei.

„Este războiul nostru, iar dacă Ucraina pierde, atunci este eșecul nostru”, a afirmat Tusk, pe un ton sumbru la Moscova, notează The Guardian.

„Este absolut evident că trebuie să încetăm cu tot felul de...iluzii. Prima iluzie este că nu există niciun război. Se găsește încă în noi, ne plac definițiile mai blânde, precum agresiune pe scară largă sau incidente sau provocări. Nu, este un război. Un altfel de război, unul foarte complex, dar este un război”, a continuat Tusk.

Prim-ministrul polonez a dezvăluit apoi că Polonia s-a confruntat cu mai multe incidente de securitate în ultimele zile, ultima dintre ele lângă portul Szczecin în urmă cu câteva zile.

„Vedem incidente noi în regiunea noastră, în Marea Baltică, în fiecare săptămână. Aproape în fiecare zi”, a spus el.

„Singurul avantaj al Rusiei este aici: ei sunt pregătiți să lupte. Sunt pregătiți să sacrifice ceva, sunt pregătiți să sufere, și acest avantaj psihologic este motivul pentru care noi, uneori, nu suntem … suficient de hotărâți și suficient de determinați”, a spus prim-ministrul Poloniei.

Și-a încheiat discursul cu un avertisment sumbru:

„Știm că dacă vor câștiga împotriva Ucrainei, atunci, în viitor, va fi sfârșitul țării mele și al Europei, nu am niciun dubiu. Și de aceea trebuie să fim la fel de hotărâți ca Volodimir și poporul său și ca Maia și națiunea ei.”

Premierul Poloniei se află la Copenhaga, alături de alți peste 40 de lideri europeni, printre care și Președintele Nicușor Dan, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), unde se discută despre apărarea Europei, în contextul războiului din Ucraina și a provocărilor Rusiei asupra unor state NATO.