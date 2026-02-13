Două nave de război ale marinei SUA s-au ciocnit în Oceanul Atlantic

Distrugătorul USS Truxtun s-a izbit de un vas de aprovizionare în timpul unei alimentări cu combustibil. Foto: Profimedia Images

Un vas de război și o navă de aprovizionare, ambele americane, s-au ciocnit în timpul unei alimentări, a informat Wall Street Journal, joi, citând un purtător de cuvânt al armatei Statelor Unite. Incidentul a avut loc în zona Mării Caraibilor.

Distrugătorul USS Truxtun, de clasă Arleigh Burke, s-a ciocnit cu o navă rapidă de sprijin militar USNS Supply, în timpul unei proceduri de realimentare cu combustibil a vasului. Două persoane au suferit răni minore în urma incidentului, a relatat WSJ.

Deși cauzele coliziunii nu sunt încă clare, incidentul este investigat de autoritățile militare americane, conform sursei citate. Informațiile au fost făcute publice de purtătorul de cuvânt al comandamentului sudic, colonelul Emmanuel Ortiz.

Niciunul dintre vase nu a fost afectat și ambele au continuat să navigheze după incident.

Reaprovizionarea în timpul navigației implică transferul de provizii și combustibil între două nave care navighează una lângă alta. Nave precum cea de aprovizionare sunt deținute de marină, dar sunt operate în principal de marinari civili.

Coliziunile în care sunt implicate nave de război ale marinei sunt relativ rare și pot fi mortale. 17 marinari au murit în două coliziuni separate între distrugătoare ale marinei și nave comerciale în Pacific, în 2017. Pe 17 iunie 2017, distrugătorul USS Fitzgerald s-a ciocnit cu MV ACX Crystal, o navă container sub pavilion filipinez, la aproximativ 90 de mile nautice de Japonia, provocând moartea a șapte marinari.