Două țări NATO se luptă pentru supremația în Marea Egee. Grecia amenință Turcia și depune o plângere oficială

Noul scandal a început după ce Turcia a anunțat că-și desemnează două parcuri maritime în nord-estul Mării Egee. Foto: Getty Images

Conflictul dintre Grecia și Turcia, ambele țări NATO, pe teritorii din Marea Egee, se ascute. După ce Recep Erdogan a cerut Greciei să „schimbe direcția” și să pună capăt militarizării insulelor din Marea Egee, Atena a răspuns cu o plângere oficială transmisă Ministerului turc de Externe, relatează ekathimerini.com. Grecia respinge pretențiile Turciei asupra unor teritorii din Marea Egee și avertizează că va duce conflictul în atenția partenerilor săi europeni și internaționali.

Grecia și Turcia au avut din punct de vedere istoric relații diplomatice marcate de tensiuni și probleme teritoriale. În ultimii ani, conflictul s-a concentrat mai ales pe disputa din Mediterana unde există o constantă „suprapunere” a suveranității celor două state.

Noul scandal a început după ce Turcia a anunțat că-și desemnează două parcuri maritime în nord-estul Mării Egee, dar și că va adera din nou la mai vechea și disputata teorie a „zonelor gri” în regiune.

„Turcia nu are ambiții asupra teritoriului nimănui, dar nu va permite nimănui să-i încalce propriile drepturi”, a spus Erdogan. El a cerut Greciei să-și abandoneze ceea ce a descris drept un „drum greșit” și să „respecte tratatele internaționale”.

În replică, ambasada Greciei la Ankara a transmis Ministerului turc de Externe o plângere oficială cu privire la declarațiile publice ale Turciei referitoare la noile cadre de reglementare adoptate de Grecia, care includ și Marea Egee, precum și cu privire la deciziile prezidențiale turce din 15 august prin care au fost înființate două parcuri marine în nord-estul Mării Egee.

Surse diplomatice au declarat că atunci când plângerea Greciei a fost transmisă, ministrul turc de Externe a răspuns „repetând afirmațiile fără nefondate ale Turciei, exprimate deja în spațiul public”.

„Grecia respinge categoric afirmațiile Turciei pe care le consideră arbitrare și lipsite de orice temei juridic. Chestiunile privind suveranitatea în Marea Egee au fost stabilite în mod clar și definitiv prin tratatele internaționale relevante”, au declarat sursele de la Atena.

Grecia a respins, de asemenea, drept nevalabilă și lipsită de legitimitate declararea de către Turcia a parcurilor marine naționale, în măsura în care acestea se află în afara jurisdicției turce și în interiorul platoului continental al Greciei.

„Grecia va continua să atragă atenția partenerilor săi europeni și internaționali asupra oricărui act unilateral care încalcă dreptul internațional și aduce atingere suveranității și drepturilor sale suverane”, au declarat sursele.

Guvernul turc afirmă că suveranitatea maritimă decurge doar din proprietatea asupra a ceea ce numește „insule majore”, adică teritoriile desemnate astfel prin tratatele de la Lausanne (1923; prin care Grecia a obținut majoritatea insulelor din Egee) și Paris (1947; prin care au fost transferate Insulele Dodecaneze de la Italia la Grecia).

Turcia readuce frecvent în discuție teoria „zonelor gri” pentru a bloca politici interne ale Greciei, iar armata turcă trimite în mod regulat avioane de luptă și drone deasupra acestor insule și insulițe grecești locuite. Deoarece guvernul turc consideră că suveranitatea asupra lor nu a fost stabilită, susține că spațiul aerian din jur este internațional, nu grec.

Acum, Turcia acuză Grecia că aduce trupe și armament pe aceste insule văzute ca aparținând de „zona gri”, fapt pe care-l consideră o încălcare a legii internaționale. De celalată parte, grecii spun că acțiunile lor sunt justificate pentru că sunt suverani în insulele din Egee.