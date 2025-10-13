Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. 100 de persoane au fost rănite, două sunt în stare critică

Autoritățile investighează cauzele exacte ale coliziunii. Foto: Profimedia Images

Aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în sud estul Slovaciei, a anunțat ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, citat de agenția TASR, conform informațiilor Agerpres.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate decese, însă cel puțin două persoane se află în stare critică. Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat la locul accidentului, iar ministrul Sănătății, Kamil Sasko, a anunțat că se deplasează personal în zonă. Impactul s-a produs în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în regiunea Kosice, aproape de granița cu Ungaria. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre mecanicii de locomotivă nu ar fi acordat prioritate celuilalt tren.

Autoritățile investighează cauzele exacte ale coliziunii, iar circulația feroviară în zonă a fost oprită temporar pentru operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor.